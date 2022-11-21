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Облправительство Власть и политика

В Самарской области планируют обеспечить жильем переселенцев из Херсона

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области опубликовало проект постановления, связанный с оказанием поддержки жителям Херсона и части Херсонской области, которые вынужденно покинули место постоянного проживания и прибыли в экстренном массовом порядке на территорию Самарской области.

В пояснительной записке отмечается, что решение об организации помощи в выезде жителям Херсонской области в регионы РФ принято в связи с обращением от 13 октября 2022 г. врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.

"В случае, если выехавшие жители Херсонской области решат остаться жить на новом месте, правительством РФ принято решение об обеспечении таких граждан жильем", — указано в документе.

Региональный проект постановления предусматривает меры соцподдержки переселенцам в виде предоставления единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей на человека на обзаведение имуществом, а также предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения на основании выданного государственного жилищного сертификата.

Реализация указанных мероприятий будет осуществляться за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий", доведенных Самарской области в соответствии с заключенным соглашением.

Проект постановления подписан министром строительства Николаем Плаксиным и проходит антикоррупционную экспертизу.

Гид потребителя

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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