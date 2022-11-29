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Страхование Финансы

ВСК оценила ущерб от извержения вулкана Ородруина в 49 млн рублей

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился первый сезон одного из наиболее ожидаемых фэнтезийных сериалов "Кольца власти". И пока стриминговые сервисы подсчитывают просмотры и рейтинг сериала, Страховой Дом ВСК решил пофантазировать на тему страхования здоровья и имущества жителей вселенной Колец власти. Так, Средиземский филиал компании, предположительно расположенный на острове Нуменор, оценил происшествия первого сезона в 20,4 тыс. серебряных монет или 49 млн рублей по текущему курсу.

В Тирхараде, небольшой деревушке на территории Южных земель, произошло масштабное происшествие — извержение вулкана Ородруина, повлекшее за собой колоссальный ущерб жителям Средиземья. Началось все с обрушения плотины, стремительный поток воды сносил все на своем пути, устремившись в жерло вулкана. Тирхарад накрыло огненной лавой.

Однако, все имущество и скот жителей деревни были застрахованы в ВСК на острове Нуменор. Пострадавшие послали гонцов на остров, и помощь прибыла незамедлительно — Средиземский филиал ВСК начал урегулирование массового страхового события по риску "Стихийное бедствие". Представители страховщика доверили осмотр имущества самым искусным знатокам строительного дела — гномам. А расчет размера ущерба был поручен эльфу Лорду Келебримбору.

В результате осмотра было установлено, что из 30 домов в деревне восстановлению не подлежат 27 зданий, остальные 3 строения, расположенные на окраине Тирхарада, выгорели частично. Также в результате пожара пострадали хозяйственные постройки, огнем уничтожен почти весь скот.

Сумма компенсации пострадавшим зависит от размера ущерба, стоимости утраченного имущества, наличия хозяйственных построек и пр. Так, самую крупную выплату получил владелец трактира, на территории которого также располагался жилой дом, гостиница, конюшня и амбар — всего 4,1 тыс. серебряных монет (9,9 млн рублей).

Еще одну крупную компенсацию получил другой частный предприниматель — пекарь. Им было получено 1,8 тыс. серебряных монет (4,4 млн рублей) за полную гибель пекарни, жилого дома, склада, амбара и домашних пожитков. Еще один житель Средиземья получил 1,4 тыс. серебряных монет (3,5 млн рублей) после уничтожения огнем его дома, сеновала, хлева и амбара.

Меньше повезло фермерам. 312 серебряных монет (750 тыс. рублей) получил один из них за гибель дома и курятника, 154 серебряных монет (370 тыс. рублей) другой — за гибель жилья и свинарника.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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