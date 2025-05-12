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Экономика и бизнес

Крейзи-маникюр и услуги "в 6 рук": как салоны красоты ищут клиентов онлайн

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спрос на бьюти-услуги продолжает расти: в марте 2025 года спрос на услуги мастеров в сфере красоты вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Авито Услуг. Впереди лето — традиционно горячий сезон для салонов красоты. Но высокая конкуренция остаётся, особенно в крупных городах.

Как выделиться и эффективно привлекать клиентов — особенно если ты только начинаешь? Своим опытом делится Екатерина Абрахина, основательница студий маникюра, которая за 12 лет прошла путь от одного салона в Самаре до нескольких точек в Москве.

С детства Екатерина мечтала иметь своё дело, связанное с красотой. Став взрослой, она постоянно искала возможности запустить бизнес с нуля. Со временем все получилось: сначала появилась студия в Самаре, а потом и в Москве. И всё это — результат упорного труда, больших вложений и надежд на успешное будущее. Большой вклад в развитие бизнеса вносит команда — мастера с многолетним опытом, нацеленные на результат.

Почему креатив работает

Основу бизнеса Екатерины составляют услуги ногтевого сервиса, но ставка делается не на классику, а на необычные предложения. Один из хитов — "крейзи-маникюр": яркие цвета, объёмный декор, нестандартные формы (неоновый шик, птичьи клювы, сверкающие камни и узоры). Есть спрос и на формат "в четыре или шесть рук" — когда одновременно можно сделать маникюр, педикюр и, например, уход за бровями. Это экономит клиенту время, а салону — позволяет повысить средний чек.

Что работает на площадках объявлений

Ставка на нестандартные услуги — только часть стратегии. Екатерина уверена: даже при хорошем уровне сервиса без цифрового присутствия сложно расти. До 80% клиентов её студий приходят с "Авито Услуг". Основные принципы работы с платформой:

  • Фокус на личный подход: в описаниях объявлений — конкретика про мастеров, их опыт, стиль работы.
  • Максимум достоверности: в галереях — фотографии реальных работ, а не картинки из интернета.
  • Удобная запись: подключение онлайн-записи помогает снять барьеры между клиентом и салоном.
  • Регулярная обратная связь: после каждой процедуры мастера просят оставить отзыв, чтобы понимать, над чем можно работать.

Важно и техническое оформление: правильные заголовки, понятные прайс-листы, отмеченное местоположение на карте — всё это повышает видимость в поиске и доверие пользователей.

Совет для начинающих: не бояться площадок и не экономить

Для тех, кто только запускает салон или работает как мастер-одиночка, Екатерина советует в первую очередь не бояться тестировать простые инструменты продвижения. Продвижение объявлений, понятные профили, отзывчивость в чате — это база, с которой уже можно уверенно работать.

"Вначале у нас тоже не было бюджета на маркетинг. Мы просто старались быть везде, где нас могут найти, и отвечать максимально прозрачно", — вспоминает она.

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