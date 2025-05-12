В центре Самары ограничат движение для ремонта водопровода

Во вторник, 13 мая, на ул. Льва Толстого ограничат движения из-за ремонта водопровода.

Ограничение будет действовать с 10:00 13 мая до 10:00 15 мая на участке от ул. Братьев Коростелевых до ул. Ленинской.

В это время общественный транспорт будет следовать по скорректированным схемам:

- автобусы №5 будут объезжать перекрытый участок по ул. Льва Толстого - ул. Братьев Коростелевых - ул. Красноармейской - ул. Самарской, далее по обычному маршруту (в обоих направлениях);

- автобусы №37 поедут по ул. Льва Толстого - ул. Братьев Коростелевых - ул. Красноармейской - ул. Самарской - ул. Льва Толстого, затем по обычному маршруту (в обоих направлениях).