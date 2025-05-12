Диана Шнайдер прошла в четвертьфинал турнира в Риме

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В понедельник, 12 мая, теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертом круге турнира WTA-1000 в Риме сыграла с Элисе Мертенс из Бельгии.