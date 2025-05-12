"Крылья Советов" разгромно уступили "Пари НН" — 2:5

В понедельник, 12 мая, в Нижнем Новгороде в 28 туре чемпионата России "Крылья Советов" проиграли "Пари НН" — 2:5.

Хозяева открыли счет уже на 10 минуте после удачного прессинга и ошибки Печенина с паса, Трошечкина забил Грулев — 1:0. Через несколько минут нижегородцы увеличили свое преимущество, Агапов сделал передачу с левого фланга, Эктов пропускает на Боселли и уругваец кладет в правый нижний угол — 2:0. Под конец первого тайма в ворота самарцев был назначен пенальти, Евгеньев толкал соперника без игры в мяч. К точке подошел Боселли и пробил в тот же правый нижний угол — 3:0. Началось дополнительное время, Медведев сделал длинный заброс на уругвайца, тот убежал от защитников, ушел от Песьякова и закатил в пустые — 4:0. На 49 минуте после удара Бабаева с рикошетом от Олейникова мяч все-таки влетел в ворота нижегородцев — 4:1.

После перерыва Бейл встал на позицию центрального защитника, а Гапонов был заменен на Шитова, и эта замена оправдала себя. Владислав со второго удара с игры отбил один мяч на 65 минуте — 4:2. На 75 минуте в ворота самарцев был назначен второй пенальти за игру рукой у Фернандо Костанцы, к мячу подошел Боселли и поставил точку во встрече — 5:2.

После этого матча Хуан Боселли обошел гонке бомбардиров Артема Дзюбу и Ивана Сергеева (по девять мячей). Уругваец оформил покер, и теперь у него 10 голов.

Подопечные Игоря Осинькина после поражения остались на 10 месте в турнирной таблице.

Следующий матч самарцы проведут 18 мая в гостях против московского "Спартака".