В Самаре начал свою работу IV форум по цифровой дипломатии

Во вторник, 13 декабря, в Самаре состоялось открытие IV форума по цифровой дипломатии. Мероприятие продлится два дня. Участники будут обсуждать ключевую тему "Патриотизм в цифровой среде".

К диалогу приглашены исследователи в области международных отношений, политологи, историки, журналисты, специалисты в сфере информационных технологий и представители общественных организаций, занимающиеся вопросами международного сотрудничества и публичной дипломатии.

Форум проходит в нашем регионе не случайно.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет развитию IT-индустрии самое пристальное внимание: в регионе успешно работают сотни компаний, ориентированных на IT, ежегодно проходят десятки мероприятий в сфере информационных технологий и безопасности.

На открытии форума к гостям и участникам обратился заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Он приветствовал участников и зачитал приветственный адрес от имени Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

"Самарская область - один из лидеров нашей страны по внедрению цифровых технологий в производственную и социальную инфраструктуру региона. Она входит в десятку лидеров в вопросах подготовки кадров для отрасли информационных технологий. В этом году форум собрал молодых специалистов из России и зарубежных стран для обсуждения вопросов сохранения национальной идентичности в интернете, влияния внешней политики на цифровой мир, глобализации и технологического суверенитета, а также роли человека и государства в цифровом мире, релокации молодых специалистов, влияние цифровизации на цифровую экономику. Искренне желаю участникам и экспертам форума успешной и плодотворной работы", - отметил в своем обращении Максут Шадаев.

Традиционно постоянным участником форума является директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она обратилась к участникам мероприятия в видеоформате.

"Прежде всего хотела бы выразить признательность администрации губернатора Самарской области и фонду поддержки публичной дипломатии имени Горчакова за организацию данного мероприятия. С 2019 года ваш форум объединяет на своей площадке исследователей, политологов, журналистов для обсуждения по-настоящему актуальных вопросов. Тема этого года: патриотизм в цифровой среде. Конечно, все это более чем актуально сегодня, когда на фоне проведения специальной военной операции на Украине в отношении нашей страны развязана полномасштабная информационная война", - сказала Мария Захарова.

В режиме видеосвязи к участникам форума обратился и заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Фарит Мухаметшин. Он отметил, что в текущем году отечественная отрасль цифровых технологий столкнулась с серьезными испытаниями, которые были вызваны нелегитимным введением односторонних экономических санкций странами "коллективного Запада".

Однако своевременные меры, принятые руководством страны, позволили эффективно ответить на беспрецедентное внешнее давление со стороны недружественных стран и создать условия для перехода к цифровому суверенитету.

"О его незыблемости для всех стран мира неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Однако слова президента остались не услышаны, и в ряде стран Западного мира продолжают, хотя и безуспешно, попытки нанесения ущерба информационной инфраструктуре не только России, но и дружественных для нас стран. В этой связи Россия углубляет сотрудничество в сфере кибер-безопасности с нашими партнерами, включая КНР", - подчеркнул сенатор.

Форум по цифровой дипломатии проводится в Самаре уже в четвертый раз. Практика проведения предыдущих Форумов продемонстрировала высокий интерес к проблемам и вызовам цифровизации как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны органов государственной власти, а главное участников и гостей форума.

"Самара стала за 4 года той площадкой, которая не боится поднимать такие сложные вопросы, не боится давать слово молодым международникам, молодым айтишникам, которые регулярно являются участниками наших мероприятий. И самое главное, что не боится делать предложения в адрес организаторов, в адрес того же министерства иностранных дел. У нас достаточно высокий конкурс ребят, которые хотели бы принять участие в форуме, и это связано с тем, что у мероприятия уже есть определенная репутация. Мы стараемся сделать форум экспертной площадкой, мы стремимся к расширению и к тому, чтобы сделать его сверхпопулярным. Мы стремимся не к количеству, а к качеству", - сказал руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин.

Основными темами дискуссий на полях форума станут: сохранение национальной идентичности в Интернете, размывание места человека в реальном мире, утечка мозгов, влияние внешней политики на цифровой мир, вопросы глобализации в цифровой среде, технологический суверенитет, роль человека и государства в цифровом мире, релокация IT-специалистов, влияние цифровизации на экономику и государственные корпорации и другие. Центральное место в дискуссиях займет вопрос: "Как работать с патриотизмом в цифровой среде в современном мире?"