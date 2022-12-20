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В Новокуйбышевске 86-летняя спортсменка стала победителем соревнований по дартсу

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В физкультурно-спортивном комплексе "Октан" прошли городские соревнования по дартсу среди ветеранов. В меткости состязались более чем 50 спортсменов серебряного возраста, сообщает ТВН.

Мужчины соревновались в трех возрастных группах. Среди них победителями стали Юрий Уразов, Николай Жданов и Виктор Бородин. Женщины состязались в пяти возрастных группах. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Наталья Белякова, Людмила Лоскутова, Нина Кротова, Клавдия Родинова.

Почетным участником и победителем соревнований стала 86-летняя Лидия Поваляева: "С удовольствием участвую в подобных соревнованиях. В прошлом году тоже становилась победительницей. Стараюсь быть в форме, поэтому уделяю большое внимание занятиям физической культурой".

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