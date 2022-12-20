В Новокуйбышевске 86-летняя спортсменка стала победителем соревнований по дартсу

В физкультурно-спортивном комплексе "Октан" прошли городские соревнования по дартсу среди ветеранов. В меткости состязались более чем 50 спортсменов серебряного возраста, сообщает ТВН.
Мужчины соревновались в трех возрастных группах. Среди них победителями стали Юрий Уразов, Николай Жданов и Виктор Бородин. Женщины состязались в пяти возрастных группах. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Наталья Белякова, Людмила Лоскутова, Нина Кротова, Клавдия Родинова.
Почетным участником и победителем соревнований стала 86-летняя Лидия Поваляева: "С удовольствием участвую в подобных соревнованиях. В прошлом году тоже становилась победительницей. Стараюсь быть в форме, поэтому уделяю большое внимание занятиям физической культурой".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.