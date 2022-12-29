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Массовый спорт Спорт

В Новокуйбышевске в новогодние праздники будут организованы массовые спортивные мероприятия

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Учреждения спорта Новокуйбышевска подготовили для жителей города план спортивных мероприятий.

2-8 января с 15:00, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января с 16:00 - массовые катания на коньках (стадион "Нефтяник", пр. Победы, 1б).

4-6 января, время после уточнения - Рождественский турнир г. Новокуйбышевска по баскетболу среди команд юношей БК "Олимп" - Спортивный зал ФСК "Олимп" (ул. Миронова, 32а).

6 января, 11:00 - Открытое Первенство Новокуйбышевска по лыжным гонкам, посвященное открытию лыжного сезона 2022–2023 гг. (Загородная зона, район 4 леса).

7 января, 15:30 - Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Встречаем Рождество" для любителей массовых катаний (Стадион "Нефтяник", пр. Победы, 1б).

8 января, 11:00 - Рождественская эстафета по лыжным гонкам (Загородная зона, район 4-го леса).

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