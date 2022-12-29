В Новокуйбышевске в новогодние праздники будут организованы массовые спортивные мероприятия

Учреждения спорта Новокуйбышевска подготовили для жителей города план спортивных мероприятий.
2-8 января с 15:00, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января с 16:00 - массовые катания на коньках (стадион "Нефтяник", пр. Победы, 1б).
4-6 января, время после уточнения - Рождественский турнир г. Новокуйбышевска по баскетболу среди команд юношей БК "Олимп" - Спортивный зал ФСК "Олимп" (ул. Миронова, 32а).
6 января, 11:00 - Открытое Первенство Новокуйбышевска по лыжным гонкам, посвященное открытию лыжного сезона 2022–2023 гг. (Загородная зона, район 4 леса).
7 января, 15:30 - Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Встречаем Рождество" для любителей массовых катаний (Стадион "Нефтяник", пр. Победы, 1б).
8 января, 11:00 - Рождественская эстафета по лыжным гонкам (Загородная зона, район 4-го леса).
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.