Экстремальный забег пройдет в Самаре 8 января

В воскресенье, 8 января, в Самаре на Царевом кургане пройдет экстремальный забег "Царь горы".

В программе спортивного мероприятия — детский и корпоративные забеги, парад костюмов, северная ходьба и трейл гонка на выбывание "девушки" и "мужчины".

С подробностями можно ознакомиться в официальной группе организаторов в соцсети.