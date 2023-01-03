Экстремальный забег пройдет в Самаре 8 января

В воскресенье, 8 января, в Самаре на Царевом кургане пройдет экстремальный забег "Царь горы".
В программе спортивного мероприятия — детский и корпоративные забеги, парад костюмов, северная ходьба и трейл гонка на выбывание "девушки" и "мужчины".
С подробностями можно ознакомиться в официальной группе организаторов в соцсети.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.