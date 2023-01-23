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Из-за марафона "Сокольи горы" будет ограничено движение транспорта

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением лыжного марафона "Сокольи горы" будет временно ограничено движение транспорта в Самаре.

Ограничение будет действовать с 5:00 до 17:30 28 января на автомобильной дороге на кладбище "Лесное" — от лыжной базы ГАУ Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное".

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