Из-за марафона "Сокольи горы" будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением лыжного марафона "Сокольи горы" будет временно ограничено движение транспорта в Самаре.
Ограничение будет действовать с 5:00 до 17:30 28 января на автомобильной дороге на кладбище "Лесное" — от лыжной базы ГАУ Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.