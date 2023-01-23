Из-за марафона "Сокольи горы" будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением лыжного марафона "Сокольи горы" будет временно ограничено движение транспорта в Самаре.

Ограничение будет действовать с 5:00 до 17:30 28 января на автомобильной дороге на кладбище "Лесное" — от лыжной базы ГАУ Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное".