Метеорологи объяснили смог над Тольятти

Специалисты тольяттинской специализированной гидрометобсерватории объяснили причины образования смога над городом, появившегося с конца прошлой недели, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

По их мнению, с пятницы и по настоящее время Автоград находится под влиянием области высокого давления. Погода — преимущественно без осадков, со слабым ветром, который часто сменяет полный штиль. Подобные метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Ситуация усугубляется наличием мощной инверсии, которая не разрушается даже в дневные часы. В результате воздух над городом застаивается, что способствует образованию смога, который и наблюдают тольяттинцы.

По данным метеорологов, значительных изменений погоды в Тольятти в ближайшее время не ожидается, а значит, условия для накопления загрязняющих веществ в городском воздухе сохраняются. По этой причине для низких источников выбросов составлено и направлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 1-й степени опасности. Контроль ПДК на стационарных постах продолжается.