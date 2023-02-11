В Самарской области стартовала традиционная массовая гонка "Лыжня России"

В субботу, 11 февраля, стартовала традиционная массовая гонка "Лыжня России".

Центральный старт губернии проходит на территории спортивной школы "Чайка". На лыжню выйдут более 8 тысяч поклонников лыжного спорта.

Всего в 63 регионе для участия в массовых соревнованиях зарегистрировалось более 14 тысяч участников.