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Массовый спорт Спорт

В Самарской области стартовала традиционная массовая гонка "Лыжня России"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 февраля, стартовала традиционная массовая гонка "Лыжня России".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Центральный старт губернии проходит на территории спортивной школы "Чайка". На лыжню выйдут более 8 тысяч поклонников лыжного спорта.

Всего в 63 регионе для участия в массовых соревнованиях зарегистрировалось более 14 тысяч участников.

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