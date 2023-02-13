В минувшие выходные по всей стране прошли массовые гонки "Лыжни России". В празднике спорта, энергии и хорошего настроения традиционно приняли участие и сотрудники Сызранского НПЗ.
Наилучший результат — четвертое место — у оператора товарного Екатерины Горбатовской. Она вышла на дистанцию в 3 км вместе со спортсменами-профессионалами. Екатерина — одна из лучших заводских лыжниц. Совсем скоро в составе сборной предприятия она примет участие в Зимних играх "Роснефти".
Предприятие активно занимается продвижением здорового образа жизни, физическим развитием своих работников, членов их семей и ветеранов. В рамках корпоративной программы "Энергия жизни" регулярно проводятся "Дни здоровья", сотрудникам возмещают плату за абонементы в спортивные учреждения. Ежегодно более 600 работников и их близких пользуются услугами лыжной базы, где абсолютно бесплатно можно получить спортивный инвентарь. Каждый сезон свыше 2000 заводчан с семьями посещают массовые катания на коньках в "Роснефть Арене". Первый в Сызрани крытый каток в 2016 г. был открыт благодаря нефтяникам и дал мощный импульс развитию в городе зимних видов спорта. Только на СНПЗ создано три хоккейных команды! Одна из них, ХК "Нефтяник", успешно выступает в Самарской и Тольяттинской ночной хоккейных лигах.
Лыжные гонки и хоккей — традиционные виды заводской спартакиады "Здоровье". В ее рамках в этом году впервые прошли соревнования по сноубордингу. В конце прошлой неделе нефтяники успешно покорили спуски курорта "Хвалынь". Лучшие из лучших отправятся на корпоративные соревнования, которые пройдут на берегу Байкала.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.