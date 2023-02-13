В минувшие выходные по всей стране прошли массовые гонки "Лыжни России". В празднике спорта, энергии и хорошего настроения традиционно приняли участие и сотрудники Сызранского НПЗ.

Наилучший результат — четвертое место — у оператора товарного Екатерины Горбатовской. Она вышла на дистанцию в 3 км вместе со спортсменами-профессионалами. Екатерина — одна из лучших заводских лыжниц. Совсем скоро в составе сборной предприятия она примет участие в Зимних играх "Роснефти".

Предприятие активно занимается продвижением здорового образа жизни, физическим развитием своих работников, членов их семей и ветеранов. В рамках корпоративной программы "Энергия жизни" регулярно проводятся "Дни здоровья", сотрудникам возмещают плату за абонементы в спортивные учреждения. Ежегодно более 600 работников и их близких пользуются услугами лыжной базы, где абсолютно бесплатно можно получить спортивный инвентарь. Каждый сезон свыше 2000 заводчан с семьями посещают массовые катания на коньках в "Роснефть Арене". Первый в Сызрани крытый каток в 2016 г. был открыт благодаря нефтяникам и дал мощный импульс развитию в городе зимних видов спорта. Только на СНПЗ создано три хоккейных команды! Одна из них, ХК "Нефтяник", успешно выступает в Самарской и Тольяттинской ночной хоккейных лигах.

Лыжные гонки и хоккей — традиционные виды заводской спартакиады "Здоровье". В ее рамках в этом году впервые прошли соревнования по сноубордингу. В конце прошлой неделе нефтяники успешно покорили спуски курорта "Хвалынь". Лучшие из лучших отправятся на корпоративные соревнования, которые пройдут на берегу Байкала.