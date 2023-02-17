"Добрая лыжня" поможет детям без рук

27 марта 2022 в Самаре на территории учебно-спортивного центра "Чайка" пройдет традиционная благотворительная лыжная гонка "Добрая лыжня".
В этом году организаторы мероприятия — спортивный клуб TrailSamara и детско-молодежный спортивно-технический клуб "Контур" — направят все собранные средства в благотворительный фонд "Все Все Вместе" на помощь детям, нуждающимся в получении высокотехнологичных протезов рук.
Лыжная гонка проводится при поддержке министерства спорта Самарской области, Федерации лыжных гонок Самарской области и включена в график официальных спортивных мероприятий.
Стартовые взносы участников гонки (от 500 до 1500 руб. в зависимости от возраста участников и дистанции) будут направлены на приобретение протезов рук и ног подопечных фонда.
Приглашаем всех любителей спорта и добрых дел присоединиться к делу помощи Паше в качестве участника или спонсора "Доброй лыжни". Ведущий праздника — известный шоумен Евгений Козаченко. Гостей и участников ждет отличный семейный праздник, костюмированный забег на лыжах, гонка с собаками, эксклюзивные медали, горы призов и подарков, прекрасное настроение и радость от добрых дел, которые все будут совершать вместе.
Программа мероприятия:
- 10:00 — Начало работы мандатной комиссии, выдача стартовых пакетов.
- 10:45 — Церемония открытия соревнований.
- 11:00 — Старт Костюмы 500 метров.
- 11:05 — Старт Детский забег 500 метров.
- 11:15 — Старт на эстафету 5×500 метров.
- 11:35 — Старт Юноши на 1 км, Девушки на 1 км.
- 11:50 — Награждение Костюмы, Эстафета, Юноши 1 км, Девушки 1 км.
- 12:00 — Старт Юноши и Девушки.
- 12:10 — Старт на 2,5 км Женщины.
- 12:20 — Старт на 5 км Мужчины.
- 13:00 — Награждение Мужчины 5 км, Женщины 2,5, Юноши и Девушки 2,5 км.
Регистрация на участие в "Доброй лыжне" проходит на сайте мероприятия.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.