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Массовый спорт Спорт

"Добрая лыжня" поможет детям без рук

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 марта 2022 в Самаре на территории учебно-спортивного центра "Чайка" пройдет традиционная благотворительная лыжная гонка "Добрая лыжня".

В этом году организаторы мероприятия — спортивный клуб TrailSamara и детско-молодежный спортивно-технический клуб "Контур" — направят все собранные средства в благотворительный фонд "Все Все Вместе" на помощь детям, нуждающимся в получении высокотехнологичных протезов рук.

Лыжная гонка проводится при поддержке министерства спорта Самарской области, Федерации лыжных гонок Самарской области и включена в график официальных спортивных мероприятий.

Стартовые взносы участников гонки (от 500 до 1500 руб. в зависимости от возраста участников и дистанции) будут направлены на приобретение протезов рук и ног подопечных фонда.

Приглашаем всех любителей спорта и добрых дел присоединиться к делу помощи Паше в качестве участника или спонсора "Доброй лыжни". Ведущий праздника — известный шоумен Евгений Козаченко. Гостей и участников ждет отличный семейный праздник, костюмированный забег на лыжах, гонка с собаками, эксклюзивные медали, горы призов и подарков, прекрасное настроение и радость от добрых дел, которые все будут совершать вместе.

Программа мероприятия:

  • 10:00 — Начало работы мандатной комиссии, выдача стартовых пакетов.
  • 10:45 — Церемония открытия соревнований.
  • 11:00 — Старт Костюмы 500 метров.
  • 11:05 — Старт Детский забег 500 метров.
  • 11:15 — Старт на эстафету 5×500 метров.
  • 11:35 — Старт Юноши на 1 км, Девушки на 1 км.
  • 11:50 — Награждение Костюмы, Эстафета, Юноши 1 км, Девушки 1 км.
  • 12:00 — Старт Юноши и Девушки.
  • 12:10 — Старт на 2,5 км Женщины.
  • 12:20 — Старт на 5 км Мужчины.
  • 13:00 — Награждение Мужчины 5 км, Женщины 2,5, Юноши и Девушки 2,5 км.

Регистрация на участие в "Доброй лыжне" проходит на сайте мероприятия.

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