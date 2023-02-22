Подведены итоги областных зимних соревнований по автомногоборью среди юношей

Во вторник, 21 февраля, суперфинал зимнего чемпионата Самарской области по скоростному маневрированию выявил сильнейших. Юные автомобилисты демонстрировали знания правил дорожного движения и искусство управления автомобилем в скоростном маневрировании.
Организатором соревнований традиционно выступил Самарский областной Центр детско-юношеского технического творчества и его структурное подразделение - областная "Юношеская автошкола".
"Эти соревнования стали традиционными, и многие приезжают на них не первый раз. Есть те, кто начинает водить машину уже в десятилетнем возрасте, и в 18 лет, когда получают водительские права, становятся настоящими профессионалами, - рассказал начальник структурного подразделения Самарской юношеской автомобильной школы Дмитрий Новиков. - Они уверенно проходят "змейку", "бокс", "колею", "кегли", водят автомобиль задним ходом и мастерски делают параллельную парковку. В момент соревнований спортсмен обязан выполнить все фигуры в установленной последовательности. Победитель сегодня определялся по наименьшему времени, затраченному на выполнение маневров с учетом штрафных баллов".
О своём увлечении автомобилем Софья Пенькова из Сызрани рассказывает так: "Автомобиль - это полезный ресурс. Если есть возможность обучиться, то нужно ей пользоваться. За рулем я чувствую себя вполне уверенно".
Финал областного зимнего чемпионата по автомногоборью в этом году собрал самое большое количество участников - 70 юных автомобилистов из различных муниципалитетов Самарской губернии. Ребята и их наставники приехали из Сызрани, Тольятти, Кинеля, Борского, Богатого, Хворостянки и других населённых пунктов.
Среди участников были и те ребята, у которых за спиной участие во всероссийских соревнованиях.
Влад Аржанов из Самары впервые сел за руль в 14 лет, сейчас ему 17. Он воспитанник СП СОЦДЮТТ "Юношеская автошкола".
Чемпион признался, что уверенность в вождении появилась лишь спустя два года: "После 18 лет на обучение уходит около трех месяцев. Приобрести хороший опыт за это время не получится. А у нас проходят и тренировки, и спортивная подготовка. Благодаря этому в сложных ситуациях на дороге я смогу быстрее среагировать и принять лучшее решение".
Компетентное жюри смогло подвести итоги только к вечеру, после окончания заездов и экзамена на знание правил дорожного движения. Больше всего призовых мест досталось воспитанникам самарской автошколы, а юниоры из Тольятти и Борского стали абсолютными победителями в общем командном зачёте.
Директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов так оценивает значение чемпионата по автомногоборью: "Сегодня мы видим рост интереса ребят к управлению автомобилем. В регионе сохраняется и развивается движение юных автомобилистов. Наша автошкола - одна из старейших в Приволжском Федеральном округе. Благодаря бережному отношению и вниманию со стороны региональных властей, министерства образования и науки Самарской области, мы смогли сохранить условия для обучения детей вождению автомобиля, развить юношеский автоспорт. Это залог того, что наши воспитанники станут не только профессиональными водителями, но и будут себя ответственно вести как участники дорожного движения. А значит, на наших дорогах станет безопаснее".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.