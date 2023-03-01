В Самарской области наградили победителей регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба"

Во вторник, 28 февраля, завершился региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" в Самарской области.

Финальные игры и торжественная часть подведения итогов прошли на льду физкультурно-спортивного комплекса "Ипподром-Арена". В мероприятии приняли участие спортсмены, тренеры, родители юных хоккеистов и почетные гости.

В регионах Приволжского федерального округа под патронатом полномочного представителя президента РФ Игоря Комарова на базе Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" создана целая система соревнований: от школьного и районного уровня до окружного и всероссийского.

В этом году в соревнованиях первого этапа в муниципальных образованиях 63 региона приняли участие 141 команда. В региональном этапе за медали боролись 47 команд. Всего в состязаниях приняли участие 1307 юных хоккеистов.

"Хоккей в регионах становится еще более популярным и доступным. Этот вид спорта привлекает не только мальчишек, но и девчонок, которые также выходят на лед и достигают отличных результатов! Главное - тысячи ребят увлечены командной игрой, увлечены спортом! Огромная заслуга в этом принадлежит родителям и тренерам. Вы собственным примером прививаете детям любовь к спорту, учите взаимному уважению, дисциплине, постоянно двигаться вперед и не сдаваться!" - подчеркнул в своем приветствии главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов.

По инициативе полпреда победители и призеры получили сертификаты на приобретение хоккейной экипировки и комплектов клюшек. А лучшие тренеры награждены грантом "За большой личный вклад в развитие детского и юношеского хоккея и воспитание здорового молодого поколения".

В этом году среди городских команд поддержку получили: Максим Губарев ("Волга", г.о. Сызрань), Андрей Дадакин ("Чайка," г.о. Самара), Антон Ховрин ("СпортГрад", г.о. Отрадный) и Антон Киселев ("Метеор", г.о. Новокуйбышевск). Среди сельских - Беслан Гилхаев ("Дубрава", м.р. Волжский), Виталий Мрясов ("Вымпел", м.р. Шенталинский), Степан Петров ("Белый Барс", м.р. Кошкинский) и Олег Шлыков ("Шершни", м.р. Пестравский).

"2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Все, кто работает с подрастающим поколением по призванию и от души, заслуживают особого почета и уважения", - отметил Михаил Феоктистов.

Сегодня "Золотая шайба" объединяет более 80 регионов, более 44 тысяч детей и подростков по всей стране. В текущем сезоне Всероссийские соревнования приурочены к 100-летнему юбилею Всеволода Боброва, великого хоккеиста и тренера.

"Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе уделяется большое внимание развитию детско-юношеского спорта. Турнир "Золотая шайба" служит мощным стимулом для развития подрастающего поколения. Поздравляю всех с завершением турнира, а победителям желаю достойно представить наш регион на Всероссийских соревнованиях", - сказала заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

Победители соревнований:

"Белый Барс" м.р. Кошкинский (2006-2007 гг. р. среди команд юношей);

"Волга" г.о. Сызрань (2008-2009 гг. р. среди команд юношей);

"Волга" г.о. Сызрань (2010-2011 гг. р. среди команд юношей);

"Метеор" г.о. Новокуйбышевск (2012-2013 гг. р.);

"Дубрава" м.р. Волжский (2008-2009 гг. р. среди сельских команд);

"Дубрава" м.р. Волжский (2010-2011 гг. р. среди сельских команд).