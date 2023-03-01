В Самарской области наградили победителей регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба"

Во вторник, 28 февраля, завершился региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" в Самарской области.
Финальные игры и торжественная часть подведения итогов прошли на льду физкультурно-спортивного комплекса "Ипподром-Арена". В мероприятии приняли участие спортсмены, тренеры, родители юных хоккеистов и почетные гости.
В регионах Приволжского федерального округа под патронатом полномочного представителя президента РФ Игоря Комарова на базе Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" создана целая система соревнований: от школьного и районного уровня до окружного и всероссийского.
В этом году в соревнованиях первого этапа в муниципальных образованиях 63 региона приняли участие 141 команда. В региональном этапе за медали боролись 47 команд. Всего в состязаниях приняли участие 1307 юных хоккеистов.
"Хоккей в регионах становится еще более популярным и доступным. Этот вид спорта привлекает не только мальчишек, но и девчонок, которые также выходят на лед и достигают отличных результатов! Главное - тысячи ребят увлечены командной игрой, увлечены спортом! Огромная заслуга в этом принадлежит родителям и тренерам. Вы собственным примером прививаете детям любовь к спорту, учите взаимному уважению, дисциплине, постоянно двигаться вперед и не сдаваться!" - подчеркнул в своем приветствии главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов.
По инициативе полпреда победители и призеры получили сертификаты на приобретение хоккейной экипировки и комплектов клюшек. А лучшие тренеры награждены грантом "За большой личный вклад в развитие детского и юношеского хоккея и воспитание здорового молодого поколения".
В этом году среди городских команд поддержку получили: Максим Губарев ("Волга", г.о. Сызрань), Андрей Дадакин ("Чайка," г.о. Самара), Антон Ховрин ("СпортГрад", г.о. Отрадный) и Антон Киселев ("Метеор", г.о. Новокуйбышевск). Среди сельских - Беслан Гилхаев ("Дубрава", м.р. Волжский), Виталий Мрясов ("Вымпел", м.р. Шенталинский), Степан Петров ("Белый Барс", м.р. Кошкинский) и Олег Шлыков ("Шершни", м.р. Пестравский).
"2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Все, кто работает с подрастающим поколением по призванию и от души, заслуживают особого почета и уважения", - отметил Михаил Феоктистов.
Сегодня "Золотая шайба" объединяет более 80 регионов, более 44 тысяч детей и подростков по всей стране. В текущем сезоне Всероссийские соревнования приурочены к 100-летнему юбилею Всеволода Боброва, великого хоккеиста и тренера.
"Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе уделяется большое внимание развитию детско-юношеского спорта. Турнир "Золотая шайба" служит мощным стимулом для развития подрастающего поколения. Поздравляю всех с завершением турнира, а победителям желаю достойно представить наш регион на Всероссийских соревнованиях", - сказала заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.
Победители соревнований:
"Белый Барс" м.р. Кошкинский (2006-2007 гг. р. среди команд юношей);
"Волга" г.о. Сызрань (2008-2009 гг. р. среди команд юношей);
"Волга" г.о. Сызрань (2010-2011 гг. р. среди команд юношей);
"Метеор" г.о. Новокуйбышевск (2012-2013 гг. р.);
"Дубрава" м.р. Волжский (2008-2009 гг. р. среди сельских команд);
"Дубрава" м.р. Волжский (2010-2011 гг. р. среди сельских команд).
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.