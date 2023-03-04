В Тольятти проходит традиционный лыжный марафон

Лыжный марафон Тольятти — визитная карточка всего Самарского региона. Популярный старт проводится с 1987 г. всегда в первое воскресенье марта.
Традиционно соревнования включают забеги на 25 и 50 километров. Победители определяются в разных возрастных категориях.
С каждым годом Тольяттинский лыжный марафон набирает обороты, становится популярным у любителей лыжного спорта всей нашей страны.
В этом году в нем приняли участие 286 спортсменов, из них 191 вышли на старт 50 километров.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.