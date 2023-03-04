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В Тольятти проходит традиционный лыжный марафон

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лыжный марафон Тольятти — визитная карточка всего Самарского региона. Популярный старт проводится с 1987 г. всегда в первое воскресенье марта.

Традиционно соревнования включают забеги на 25 и 50 километров. Победители определяются в разных возрастных категориях.

С каждым годом Тольяттинский лыжный марафон набирает обороты, становится популярным у любителей лыжного спорта всей нашей страны.

В этом году в нем приняли участие 286 спортсменов, из них 191 вышли на старт 50 километров.

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