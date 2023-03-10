В "Открытом пространстве" стартовала выставка живописца и графика Дмитрия Краснова

В четверг, 9 марта, Самарская областная универсальная научная библиотека презентовала в локации "Открытое пространство" выставку картин православного священника Дмитрия Краснова "Отраженный свет" (6+).
Дмитрий Краснов надолго забросил искусство после окончания художественной школы и почти двух лет обучения в Самарском художественном училище. Вместо этого посвятил свою жизнь служению самарскому храму Кирилла и Мефодия. Но со временем живопись и графика стали воплощением эмоций и переживаний священника.
"Как священник, я постоянно общаюсь с людьми, у которых разные непростые судьбы. Они несут отпечаток различных человеческих переживаний и эмоций. Все это аккумулируется где-то в душе, ни в коем случае не забывается, все это живет. И вот таким образом, через картины, делюсь своими впечатлениями, переживаниями и опытом", — прокомментировал художник.
Изначально организаторы предложили Дмитрию Краснову принять участие в выставке "Между светом и Тьмой", которая соответствовала его творчеству. В рамках общей экспозиции работа священника была замечена всеми: и зрителями, и профессионалами. После такого успеха организаторы вместе с художником стали планировать первую персональную выставку. Так родилась экспозиция "Отраженный свет".
Выставка включает в себя не все работы художника. Часть больших холстов как живописных, так и графических представят на открытии второй экспозиции Дмитрия Краснова "Маска. Идол. Тотем" 17 марта.
Посетить выставку "Отраженный свет" можно до 9 апреля по адресу пр. Ленина 14а, ГБУК "СОУНБ", Открытое пространство (холл второго этажа). Вход свободный.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.