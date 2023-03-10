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Музеи и выставки Культура

В "Открытом пространстве" стартовала выставка живописца и графика Дмитрия Краснова

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 марта, Самарская областная универсальная научная библиотека презентовала в локации "Открытое пространство" выставку картин православного священника Дмитрия Краснова "Отраженный свет" (6+).

Фото: предоставлено автором

Дмитрий Краснов надолго забросил искусство после окончания художественной школы и почти двух лет обучения в Самарском художественном училище. Вместо этого посвятил свою жизнь служению самарскому храму Кирилла и Мефодия. Но со временем живопись и графика стали воплощением эмоций и переживаний священника.

"Как священник, я постоянно общаюсь с людьми, у которых разные непростые судьбы. Они несут отпечаток различных человеческих переживаний и эмоций. Все это аккумулируется где-то в душе, ни в коем случае не забывается, все это живет. И вот таким образом, через картины, делюсь своими впечатлениями, переживаниями и опытом", — прокомментировал художник.

Изначально организаторы предложили Дмитрию Краснову принять участие в выставке "Между светом и Тьмой", которая соответствовала его творчеству. В рамках общей экспозиции работа священника была замечена всеми: и зрителями, и профессионалами. После такого успеха организаторы вместе с художником стали планировать первую персональную выставку. Так родилась экспозиция "Отраженный свет".

Выставка включает в себя не все работы художника. Часть больших холстов как живописных, так и графических представят на открытии второй экспозиции Дмитрия Краснова "Маска. Идол. Тотем" 17 марта.

Посетить выставку "Отраженный свет" можно до 9 апреля по адресу пр. Ленина 14а, ГБУК "СОУНБ", Открытое пространство (холл второго этажа). Вход свободный.

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