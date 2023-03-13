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Единоборства Спорт

В Самаре пройдет первенство России по греко-римской борьбе

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 14 по 16 марта в самарском спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", возведенном в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России и мецената Игоря Найвальта "Новая высота". При его участии в Самаре были построены железнодорожный вокзал, храм Георгия Победоносца, множество крупных объектов и в других регионах страны. Игорь Александрович поддерживал тысячи спортсменов, и многое сделал для пропаганды спорта и здорового образа жизни.

В соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из всех регионов Российской Федерации, впервые на соревнования приедут сборные команды из ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей. Впервые борьба будет проходить сразу на четырех коврах.

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта и развитию спортивной инфраструктуры. 

"Новая высота" пройдет и 63 регионе в четвертый раз. Почетным гостем турнира станет Герой России, депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Александр Карелин.
"По итогам первенства будет сформирована национальная сборная, которая будет представлять наши интересы на международных соревнованиях. И я очень хочу, чтобы наши самарские спортсмены также приняли участие в этой сборной команде", — отметил Александр Живайкин, президент федерации спортивной борьбы Самарской области, заместитель председателя Самарской Губернской Думы.

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