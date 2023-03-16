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Банк "Открытие": спортсмены из 40 регионов России и зарубежных стран примут участие в X Югорском лыжном марафоне

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 2300 спортсменов из 40 регионов России уже зарегистрировались на юбилейный Х Югорский лыжный марафон. Наибольшее число участников из Югры, Свердловской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы. Марафон будет иметь статус международного — на участие в гонке уже заявились спортсмены из Казахстана и Словакии.

За месяц до Югорского лыжного марафона на старт зарегистрировалось уже 2340 человек, из которых 681 участник намерен пройти дистанцию 50 км свободным стилем, 149 — 50 км классическим стилем. Еще 757 лыжников зарегистрировались на полумарафон, остальные — на самую короткую дистанцию 5 км.

Рейтинг регионов по наибольшему количеству участников марафона ожидаемо возглавляет Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, от которого уже зарегистрировались 1400 человек. На втором месте по количеству "марафонцев" — Свердловская область, ее будут представлять 255 спортсменов, Тюменскую область представят 119 лыжников. Замыкают топ-5 регионов Москва с Московской областью и Ямало-Ненецкий автономный округ — по 96 спортсменов, они лишь на 3 человека опередили представителей Пермского края. Традиционные "лыжные" сибирские регионы — Томская, Омская и Новосибирская области — представили 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.

География марафона охватывает всю Россию: самый восточный участник Югорского лыжного марафона приедет в Ханты-Мансийск из Камчатского края, самый западный — из Санкт-Петербурга. В марафоне примут участие иностранные спортсмены: 9 лыжников из Казахстана и один из Словакии. Самому молодому участнику гонки — год, самому возрастному — 83 года. Мужчин заявилось на старт вдвое больше, чем женщин.

Организаторы марафона рассчитывают, что число участников еще вырастет. "Мы ждем, что на старт выйдет более трех тысяч лыжников из разных регионов и стран, — регистрация продолжается", — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком "Открытие". В этом году марафон состоится 7–8 апреля, в первый день соревнования пройдут на дистанции 50 км классическим стилем, во второй — гонка на все остальные дистанции свободным стилем. Регистрация на марафон открыта на сайте ugraloppet.ru до 6 апреля.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 — РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД "Советский спорт" и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг "Югра", информационно-аналитический портал siapress.ru и "Русское Радио Ханты-Мансийск".

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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