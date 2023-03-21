К середине апреля 2023 г. в Самаре планируют завершить монтаж тоннелепроходческого комплекса в зоне метростроя

На стройплощадке в исторической части города продолжаются монтаж, сварка и сболчивание тоннелепроходческого комплекса. Автокран, перебазированный в Самару из Москвы, по частям опускает комплектующие на ложе в стартовом котловане, где рабочие занимаются сборкой, сообщили в пресс-службе минстроя.
"Техническая возможность для пуска первого тоннелепроходческого комплекса появится уже в апреле. После монтажа первого комплекса будет привезен еще один и с 1 мая планируется начать работы по монтажу на ул. Полевой", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?