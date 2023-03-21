К середине апреля 2023 г. в Самаре планируют завершить монтаж тоннелепроходческого комплекса в зоне метростроя

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На стройплощадке в исторической части города продолжаются монтаж, сварка и сболчивание тоннелепроходческого комплекса. Автокран, перебазированный в Самару из Москвы, по частям опускает комплектующие на ложе в стартовом котловане, где рабочие занимаются сборкой, сообщили в пресс-службе минстроя.

Фото: министерство строительства Самарской области