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ЖКХ и благоустройство Общество

Жителям самарских МКД с общедомовыми приборами учета тепла скорректируют плату за отопление по итогам 2022 года

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителям самарских МКД с общедомовыми приборами учета тепла скорректируют плату за отопление по итогам 2022 г., сообщает городская администрация.

Корректировка затрагивает те жилые дома, в которых за отопление платят равномерно — равными долями в течение всего календарного года.

Так, Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" планирует выставить годовую корректировку размера платы за отопление по 881 многоквартирному дому, причем для жителей почти ¾ МКД корректировка будет "минусовой", для остальных МКД — "плюсовой" (с дополнительным доначислением, платежом).

По всем вопросам начислений годовой корректировки за теплоснабжение по итогам 2022 г. граждане могут обратиться в Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс". Обращение можно направить через раздел "Обратная связь" официального сайта энергокомпании. Кроме того, с 07:00 до 19:00 ежедневно функционирует телефон контакт-центра: 8 (800) 700-10-32.

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