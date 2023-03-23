Жителям самарских МКД с общедомовыми приборами учета тепла скорректируют плату за отопление по итогам 2022 года

Жителям самарских МКД с общедомовыми приборами учета тепла скорректируют плату за отопление по итогам 2022 г., сообщает городская администрация.
Корректировка затрагивает те жилые дома, в которых за отопление платят равномерно — равными долями в течение всего календарного года.
Так, Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" планирует выставить годовую корректировку размера платы за отопление по 881 многоквартирному дому, причем для жителей почти ¾ МКД корректировка будет "минусовой", для остальных МКД — "плюсовой" (с дополнительным доначислением, платежом).
По всем вопросам начислений годовой корректировки за теплоснабжение по итогам 2022 г. граждане могут обратиться в Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс". Обращение можно направить через раздел "Обратная связь" официального сайта энергокомпании. Кроме того, с 07:00 до 19:00 ежедневно функционирует телефон контакт-центра: 8 (800) 700-10-32.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!