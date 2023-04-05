В Тольятти активно строится ЖК "Южный Бульвар" от "Унистрой"

Жилой комплекс "Южный бульвар"* от "Унистрой" готов на 90%. В комплексе есть квартиры в сданных и строящихся домах. Расскажем подробнее о проекте.
Локация
Жилой комплекс расположен в Автозаводском районе Тольятти. В 10 минутах езды — спортивный комплекс "Лада-Арена", ТЦ "Акварель", "Капитал". Рядом — остановки общественного транспорта "ул. Полякова", "ул. Автопарковая", на территории — детский сад 116. Выехав на Южное шоссе и ул. Ботаническая, можно быстро добраться до любой точки города и загород в выходные.
Комплексная застройка
"Южный бульвар" — комплексный жилой проект. Состоит из 15 домов, 13 из которых сданы. Территория огорожена, оборудована шлагбаумом и охраной. Каждый двор комплекса обладает своей концепцией и включает уникальный набор преимуществ. В комплексе есть дома с памп-треком, большой игровой зоной, детским скалодромом и даже гольф-парком.
На территории расположены супермаркеты, кофейни, спортивные студии, детские развивающие центры, клиники и многое другое.
Оригинальная композиция и архитектурное решение делают "Южный бульвар" новым современным микрорайоном города. Благородные фасады натуральных природных цветов с яркими заряжающими вставками органично выделяют его на фоне окружающей застройки. Комфортная этажность добавляют внешнему облику домов ритм современного города. Квартальное расположение зданий позволили сделать большинство квартир видовыми и наполнить комнаты естественным светом.
В комплексе предусмотрена отдельная зона для выгула и тренировки домашних животных.
Камерные пространства
Пространство внутренних дворов приватно и включает в себя: сенсорные сады, йога-парки, фитнес-станции, игровые локации, прогулочные зоны, велодорожки и многое другое. В "Южном бульваре" продуманы особенные пространства для души, дела и заботы о себе.
На территории комплекса высаживаются крупномерные деревья и продуман современный ландшафтный дизайн. Каждый двор имеет уникальный набор растений и душистых трав. Камерность дворов здесь гармонично соседствует с заряжающим ритмом всего проекта.
Игровые площадки разработаны совместно с психологами и выполнены из природных материалов, предполагающих интерактивное общение детей с природой. Это уникальная методика игры без заранее заготовленного сценария позволит развить у маленьких жителей логику, воображение и мелкую моторику. На территории комплекса также есть спортивные поля для игры в футбол, волейбол, баскетбол.
Дизайнерские холлы
Вся территория двора, включая вход в подъезд, будет выполнена без пандусов и ступеней для свободного проезда детских колясок, велосипедов. Входные группы "Южного бульвара" производят эстетическое наслаждение и при этом выполняют целый комплекс задач. Холлы выполнены по авторскому дизайн-проекту в современном стиле. Натуральные материалы и нейтральная цветовая гамма с использованием акцентных вставок формирует притягательное лаконичное пространство. Пространство холлов включает просторные входные группы, домофоны в тёплых зонах, зоны ожидания, бесшумные скоростные лифты, колясочные. Жилые этажи и лестничные пролёты также будут выполнены в едином стилевом решении.
Интересные планировки
В комплексе есть варианты квартир в сданных и строящихся домах. Более 30 типов планировок, квартиры от 22 до 99 м². В "Южном бульваре" есть квартиры-студии с единым свободным пространством кухни и гостиной, эксклюзивные форматы квартир с большими кухнями-гостиным по 25 квадратов, классические одно-, двух- и трёхкомнатные. Новинка — квартиры для больших семей от 90 до 99 м². Этот вариант отлично подойдет для семей из 3-5 человек. Основное преимущество такого формата жилья — его удобная трансформация. Большое пространство позволит организовать 2-3 спальные комнаты и создать уникальный дизайн-проект. В одной из комнат можно организовать детскую, рабочий кабинет или спортзал.
Отдельное место в квартирах выделено под ниши для шкафов-купе и гардеробные системы. Гардеробная комната позволит вам организовать систему хранения одежды и аксессуаров, сгруппировать их по сезонам и избежать хаоса в квартире. Зайдя в гардеробную, вы сможете быстро подобрать необходимую одежду для всей семьи.
Высокое качество
В квартирах хорошая базовая отделка White Box** с высококачественными материалами и комплектующими: высокопрочные металлические входные двери, выровненные стены, окна с энергоэффективными стеклопакетами и детскими замками, стяжка пола, скрытая разводка инженерных коммуникаций, электро- и водоснабжения, радиаторы с системой терморегуляции от ведущих производителей.
В проекте реализована система автоматического управления инженерной системой здания. Это позволяет отслеживать показания приборов учёта ресурсов, а также оперативно удалённо реагировать на них в квартирах. К примеру, если один из жителей забыл выключить воду и уехал в отпуск, специалисты смогут удалённо перекрыть воду в его квартире через общий коллектор на этаже.
Большой паркинг
Комплекс "Южный бульвар" оснащен большими наземными парковками. Они расположены за пределами домов. При этом заехать на территорию могут только жители. На въезде — шлагбаум с системой пропусков и охрана. Вся территория двора, включая паркинг, холл 1 этажа, оборудована видеонаблюдением и охраной.
Своя Сервисная компания
Обслуживанием комплекса занимается Сервисная компания "Территория комфорта", которая помимо стандартного набора функций оказывает жителям и дополнительные услуги. Еще одна фишка проектов "Унистрой" — наличие мобильного приложения. С телефона можно заказать услуги электрика, сантехника, регулировки окон, обслуживания кондиционера, страхования и т. д.
Ипотека 4,5%
В "Южном бульваре" можно купить квартиру в ипотеку 4,5%*** с суммой кредита до 6 млн руб.
Узнать более подробную информацию можно по телефону (8482) 68 67 90.
* Застройщики: ООО Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН". Проектные декларации размещены в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф.
** White Box — качественная предчистовая отделка.
*** Условия программы: при приобретении квартир в жилом комплексе "Южный бульвар" жилой дом 15 и 2 с привлечением кредитных средств Банка ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 г. устанавливается процентная ставка в размере 4,5% годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования, первоначальном взносе не менее 15% и при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Ставка 4,5% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика. Заемщики — граждане РФ, имеющие ребенка гражданина РФ, рожденного в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2023 г., либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023 г. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита от 600 тыс. рублей до 6 млн рублей. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.
Срок заключения кредитного договора до 01.07.2024 г.
Условия действительны с 21 марта 2023 г. до даты изменения банком условий кредитования.
Срок действия программы до 31 декабря 2027 г. (включительно) для граждан РФ, имеющего ребенка с категорией "ребенок-инвалид", рожденного не позднее 31 декабря 2023 г.
Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.
Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. (8482) 68 67 90.
Настоящее предложение не является публичной офертой.
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