В Тольятти активно строится ЖК "Южный Бульвар" от "Унистрой"

Жилой комплекс "Южный бульвар"* от "Унистрой" готов на 90%. В комплексе есть квартиры в сданных и строящихся домах. Расскажем подробнее о проекте.

Локация

Жилой комплекс расположен в Автозаводском районе Тольятти. В 10 минутах езды — спортивный комплекс "Лада-Арена", ТЦ "Акварель", "Капитал". Рядом — остановки общественного транспорта "ул. Полякова", "ул. Автопарковая", на территории — детский сад 116. Выехав на Южное шоссе и ул. Ботаническая, можно быстро добраться до любой точки города и загород в выходные.

Комплексная застройка

"Южный бульвар" — комплексный жилой проект. Состоит из 15 домов, 13 из которых сданы. Территория огорожена, оборудована шлагбаумом и охраной. Каждый двор комплекса обладает своей концепцией и включает уникальный набор преимуществ. В комплексе есть дома с памп-треком, большой игровой зоной, детским скалодромом и даже гольф-парком.

На территории расположены супермаркеты, кофейни, спортивные студии, детские развивающие центры, клиники и многое другое.

Оригинальная композиция и архитектурное решение делают "Южный бульвар" новым современным микрорайоном города. Благородные фасады натуральных природных цветов с яркими заряжающими вставками органично выделяют его на фоне окружающей застройки. Комфортная этажность добавляют внешнему облику домов ритм современного города. Квартальное расположение зданий позволили сделать большинство квартир видовыми и наполнить комнаты естественным светом.

В комплексе предусмотрена отдельная зона для выгула и тренировки домашних животных.

Камерные пространства

Пространство внутренних дворов приватно и включает в себя: сенсорные сады, йога-парки, фитнес-станции, игровые локации, прогулочные зоны, велодорожки и многое другое. В "Южном бульваре" продуманы особенные пространства для души, дела и заботы о себе.

На территории комплекса высаживаются крупномерные деревья и продуман современный ландшафтный дизайн. Каждый двор имеет уникальный набор растений и душистых трав. Камерность дворов здесь гармонично соседствует с заряжающим ритмом всего проекта.

Игровые площадки разработаны совместно с психологами и выполнены из природных материалов, предполагающих интерактивное общение детей с природой. Это уникальная методика игры без заранее заготовленного сценария позволит развить у маленьких жителей логику, воображение и мелкую моторику. На территории комплекса также есть спортивные поля для игры в футбол, волейбол, баскетбол.

Дизайнерские холлы

Вся территория двора, включая вход в подъезд, будет выполнена без пандусов и ступеней для свободного проезда детских колясок, велосипедов. Входные группы "Южного бульвара" производят эстетическое наслаждение и при этом выполняют целый комплекс задач. Холлы выполнены по авторскому дизайн-проекту в современном стиле. Натуральные материалы и нейтральная цветовая гамма с использованием акцентных вставок формирует притягательное лаконичное пространство. Пространство холлов включает просторные входные группы, домофоны в тёплых зонах, зоны ожидания, бесшумные скоростные лифты, колясочные. Жилые этажи и лестничные пролёты также будут выполнены в едином стилевом решении.

Интересные планировки

В комплексе есть варианты квартир в сданных и строящихся домах. Более 30 типов планировок, квартиры от 22 до 99 м². В "Южном бульваре" есть квартиры-студии с единым свободным пространством кухни и гостиной, эксклюзивные форматы квартир с большими кухнями-гостиным по 25 квадратов, классические одно-, двух- и трёхкомнатные. Новинка — квартиры для больших семей от 90 до 99 м². Этот вариант отлично подойдет для семей из 3-5 человек. Основное преимущество такого формата жилья — его удобная трансформация. Большое пространство позволит организовать 2-3 спальные комнаты и создать уникальный дизайн-проект. В одной из комнат можно организовать детскую, рабочий кабинет или спортзал.

Отдельное место в квартирах выделено под ниши для шкафов-купе и гардеробные системы. Гардеробная комната позволит вам организовать систему хранения одежды и аксессуаров, сгруппировать их по сезонам и избежать хаоса в квартире. Зайдя в гардеробную, вы сможете быстро подобрать необходимую одежду для всей семьи.

Высокое качество

В квартирах хорошая базовая отделка White Box** с высококачественными материалами и комплектующими: высокопрочные металлические входные двери, выровненные стены, окна с энергоэффективными стеклопакетами и детскими замками, стяжка пола, скрытая разводка инженерных коммуникаций, электро- и водоснабжения, радиаторы с системой терморегуляции от ведущих производителей.

В проекте реализована система автоматического управления инженерной системой здания. Это позволяет отслеживать показания приборов учёта ресурсов, а также оперативно удалённо реагировать на них в квартирах. К примеру, если один из жителей забыл выключить воду и уехал в отпуск, специалисты смогут удалённо перекрыть воду в его квартире через общий коллектор на этаже.

Большой паркинг

Комплекс "Южный бульвар" оснащен большими наземными парковками. Они расположены за пределами домов. При этом заехать на территорию могут только жители. На въезде — шлагбаум с системой пропусков и охрана. Вся территория двора, включая паркинг, холл 1 этажа, оборудована видеонаблюдением и охраной.

Своя Сервисная компания

Обслуживанием комплекса занимается Сервисная компания "Территория комфорта", которая помимо стандартного набора функций оказывает жителям и дополнительные услуги. Еще одна фишка проектов "Унистрой" — наличие мобильного приложения. С телефона можно заказать услуги электрика, сантехника, регулировки окон, обслуживания кондиционера, страхования и т. д.

Ипотека 4,5%

В "Южном бульваре" можно купить квартиру в ипотеку 4,5%*** с суммой кредита до 6 млн руб.

Узнать более подробную информацию можно по телефону (8482) 68 67 90.