ФК "Акрон" обыграл московское "Динамо"

Во вторник, 4 апреля, в матче первого этапа полуфинала Пути Регионов ФК "Акрон" обыграл столичное "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Москве.
В основное время команды не забили голов, а в серии пенальти "Акрон" выиграл со счетом 4:1. Голами отметились Константин Савичев, Максим Палиенко, Абу-Саид Эльдарушев и Алекс Мацукатов.
Таким образом тольяттинцы вышли во второй этап полуфинала Пути регионов, а "Динамо" завершило выступление в турнире.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?