ФК "Акрон" обыграл московское "Динамо"

Во вторник, 4 апреля, в матче первого этапа полуфинала Пути Регионов ФК "Акрон" обыграл столичное "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Москве.

В основное время команды не забили голов, а в серии пенальти "Акрон" выиграл со счетом 4:1. Голами отметились Константин Савичев, Максим Палиенко, Абу-Саид Эльдарушев и Алекс Мацукатов.

Таким образом тольяттинцы вышли во второй этап полуфинала Пути регионов, а "Динамо" завершило выступление в турнире.