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Тольяттиазот принял участие в спартакиаде трудовых коллективов

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ТОАЗа приняли участие в Х спартакиаде трудовых коллективов города, на базе спортивного комплекса "Олимп" и стадиона "Торпедо" встретились команды 8 крупнейших тольяттинских предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

В программу были включены 11 видов состязаний. В команду Тольяттиазота вошли 40 сотрудников, которые соревновались в таких дисциплинах, как футбол, шахматы, настольный теннис, стрельба из электронного оружия, дартс и семейные старты. ТОАЗ стал единственным участником спартакиады, выставившим на эстафету сразу три семьи. Самому юному спортсмену семейных стартов исполнилось 4 года.

Лучшие результаты тоазовцы показали в мини-футболе, шахматах и стрельбе. В этих дисциплинах они взяли "золото". В игре в настольный теннис — "серебро".

В индивидуальном зачете сильнейшими стали: Анна Киселева и Юлия Филимонова, занявшие первое и третье место соответственно в стрельбе из электронного оружия, Арина Новикова — II место в дартсе и Александр Киреев — II место в прыжках в длину с места. Всех призеров наградили дипломами управления физической культуры и спорта администрации г. о. Тольятти.

Участие в спортивных соревнованиях городского и регионального уровня — традиционная составляющая социальной политики компании, позволяющая привлечь сотрудников к занятиям физической культурой и популяризировать активный образ жизни.

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":

— Сотрудники компании на регулярной основе принимают участие в соревнованиях городского и областного масштабов, а также в корпоративных состязаниях. На предприятии трудятся как приверженцы здорового образа жизни, так и мастера спорта международного класса. Мы оперативно реагируем на любые инициативы коллег в сфере физической культуры, развиваем новые направления, поддерживаем ветеранов спорта. На спартакиаде наши сотрудники достойно представили завод и продемонстрировали командную работу настоящих химиков. Отрадно, что с каждым годом спортсменов на предприятии становится больше, и на мероприятия они приходят с детьми, собственным примером показывая важность физической активности, от которой зависит не только здоровье, но и успешное решение производственных задач.

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