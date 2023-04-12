Тольяттиазот принял участие в спартакиаде трудовых коллективов

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в Х спартакиаде трудовых коллективов города, на базе спортивного комплекса "Олимп" и стадиона "Торпедо" встретились команды 8 крупнейших тольяттинских предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В программу были включены 11 видов состязаний. В команду Тольяттиазота вошли 40 сотрудников, которые соревновались в таких дисциплинах, как футбол, шахматы, настольный теннис, стрельба из электронного оружия, дартс и семейные старты. ТОАЗ стал единственным участником спартакиады, выставившим на эстафету сразу три семьи. Самому юному спортсмену семейных стартов исполнилось 4 года.
Лучшие результаты тоазовцы показали в мини-футболе, шахматах и стрельбе. В этих дисциплинах они взяли "золото". В игре в настольный теннис — "серебро".
В индивидуальном зачете сильнейшими стали: Анна Киселева и Юлия Филимонова, занявшие первое и третье место соответственно в стрельбе из электронного оружия, Арина Новикова — II место в дартсе и Александр Киреев — II место в прыжках в длину с места. Всех призеров наградили дипломами управления физической культуры и спорта администрации г. о. Тольятти.
Участие в спортивных соревнованиях городского и регионального уровня — традиционная составляющая социальной политики компании, позволяющая привлечь сотрудников к занятиям физической культурой и популяризировать активный образ жизни.
Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":
— Сотрудники компании на регулярной основе принимают участие в соревнованиях городского и областного масштабов, а также в корпоративных состязаниях. На предприятии трудятся как приверженцы здорового образа жизни, так и мастера спорта международного класса. Мы оперативно реагируем на любые инициативы коллег в сфере физической культуры, развиваем новые направления, поддерживаем ветеранов спорта. На спартакиаде наши сотрудники достойно представили завод и продемонстрировали командную работу настоящих химиков. Отрадно, что с каждым годом спортсменов на предприятии становится больше, и на мероприятия они приходят с детьми, собственным примером показывая важность физической активности, от которой зависит не только здоровье, но и успешное решение производственных задач.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.