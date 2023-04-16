В Самаре прошел традиционный Космический полумарафон

В субботу, 15 апреля, в Самаре состоялся легкоатлетический забег, который является официальным открытием бегового сезона 2023 г. в Самарской области, сообщает мэрия города.

В забеге приняли участие порядка 2 тыс. человек из более чем 250 городов России.

"Благодаря обновленным маршрутам, участники смогли не только насладиться красотами исторической части города и набережной, но и прочувствовать настоящий волжский воздух", — отметили в администрации.

С результатами забега можно ознакомиться здесь.