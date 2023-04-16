В Самаре прошел традиционный Космический полумарафон

В субботу, 15 апреля, в Самаре состоялся легкоатлетический забег, который является официальным открытием бегового сезона 2023 г. в Самарской области, сообщает мэрия города.
В забеге приняли участие порядка 2 тыс. человек из более чем 250 городов России.
"Благодаря обновленным маршрутам, участники смогли не только насладиться красотами исторической части города и набережной, но и прочувствовать настоящий волжский воздух", — отметили в администрации.
С результатами забега можно ознакомиться здесь.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.