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В Самаре прошел традиционный Космический полумарафон

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 апреля, в Самаре состоялся легкоатлетический забег, который является официальным открытием бегового сезона 2023 г. в Самарской области, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В забеге приняли участие порядка 2 тыс. человек из более чем 250 городов России.

"Благодаря обновленным маршрутам, участники смогли не только насладиться красотами исторической части города и набережной, но и прочувствовать настоящий волжский воздух", — отметили в администрации.

С результатами забега можно ознакомиться здесь.

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