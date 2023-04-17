Стало известно, кто реконструирует бывший кинотеатр "Россия" в Самаре

Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который займется реконструкцией театра для детей и молодежи "Мастерская", расположенного по ул. Чернореченской, 15. Ранее в этом здании находился кинотеатр "Россия".

Начальная цена контракта составляла 602,5 млн рублей. На торги заявились два участника. Победителем стало ООО "Реформинг-центр", предложившее выполнить услуги за 602,3 млн рублей.

Подрядчик должен провести реконструкцию объекта до конца 2024 года.

Напомним, в 2019 г. пензенская компания "Архитектурная мастерская Л. М. Ходоса" проводила техническое обследование здания, построенного в 1963 году. Тогда же были проведены инженерно-геодезические изыскания.

По итогам обследования большинство конструктивных элементов объекты оказались "ограниченно работоспособными", а в стенах специалисты обнаружили "многочисленные осадочные трещины, отслоение облицовки, стальные элементы, пораженные коррозией и т. п.". Физический износ стен был оценен как 35-процентный.