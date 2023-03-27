В Самаре выделят 600 млн рублей на реконструкцию бывшего кинотеатра "Россия"

Департамент градостроительства Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который реконструирует бывший кинотеатр "Россия", а ныне — театр для детей и молодежи "Мастерская" (ул. Чернореченская, 15).
Начальная цена контракта — 602,59 млн рублей. Победителя торгов определят после 13 апреля, он должен провести реконструкцию объекта до конца 2024 года.
В 2019 г. пензенская компания "Архитектурная мастерская Л. М. Ходоса" проводила техническое обследование здания, построенного в 1963 году. Тогда же были проведены инженерно-геодезические изыскания.
По итогам обследований большинство конструктивных элементов объекты оказались "ограниченно работоспособными", а в стенах специалисты обнаружили "многочисленные осадочные трещины, отслоение облицовки, стальные элементы, пораженные коррозией и т. п.". Физический износ стен был оценен как 35-процентный.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации