В Самаре выделят 600 млн рублей на реконструкцию бывшего кинотеатра "Россия"

Департамент градостроительства Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который реконструирует бывший кинотеатр "Россия", а ныне — театр для детей и молодежи "Мастерская" (ул. Чернореченская, 15).

Начальная цена контракта — 602,59 млн рублей. Победителя торгов определят после 13 апреля, он должен провести реконструкцию объекта до конца 2024 года.

В 2019 г. пензенская компания "Архитектурная мастерская Л. М. Ходоса" проводила техническое обследование здания, построенного в 1963 году. Тогда же были проведены инженерно-геодезические изыскания.

По итогам обследований большинство конструктивных элементов объекты оказались "ограниченно работоспособными", а в стенах специалисты обнаружили "многочисленные осадочные трещины, отслоение облицовки, стальные элементы, пораженные коррозией и т. п.". Физический износ стен был оценен как 35-процентный.