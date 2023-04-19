Тольяттиазот принял участие в "Космическом полумарафоне"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в посвященном Дню космонавтики "Космическом полумарафоне", входящем в серию масштабных спортивных событий Самарской области VOLGAMAN, объединяющую самые популярные виды спорта — бег, плавание, велогонки, лыжи и триатлон. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Легкоатлетический забег проводился в областной столице в восьмой раз. В нем приняли участие почти 2000 человек из 250 городов. Свои силу и выносливость проверяли работники крупных предприятий и организаций России. Максимальное количество спортсменов заявило спортивное движение "Уралхим Run Factory", в составе которого выступили почти 50 спортсменов из Тольятти, включая 18 сотрудников ТОАЗа.

Команда "Уралхим Run Factory", получила золото во всех корпоративных номинациях полумарафона: "Самая большая команда" (68 человек), "Самая длинная команда" (итоговая сумма пройденных дистанций всех участников 792 км) и "Самая быстрая команда" (17504 — общая сумма баллов, которая складывается из дистанции, пола, возраста и времени, затраченного на прохождение дистанции всех участников).

В личном первенстве в беге на 10 км победу в абсолютном зачете одержал тренер "Уралхим Run Factory" из Тольятти Виктор Самойлов. Сотрудник пожарной части ТОАЗа Александр Александров занял второе место в беге на дистанцию 10 км в возрастной категории 40-49 лет.

Мероприятие, проходившее на обновленной трассе через набережную р. Волги, стало официальным открытием бегового сезона 2023 года в Самарской области. Подведение итогов по результатам всех этапов соревнований состоится уже в ноябре на Самарском полумарафоне "В беге мы едины".

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":

"Участием в "Космическом полумарафоне" сотрудники ТОАЗа в очередной раз продемонстрировали выбранный на предприятии курс на здоровый образ жизни. Корпоративный спорт — это не только возможность испытать себя, проверить свою подготовку, но и полезное времяпрепровождение в кругу коллег-единомышленников. Тольяттиазот уделяет развитию спорта особое внимание, на постоянной основе организуя тренировки для сотрудников, которые достойно представляют предприятие на соревнованиях различного уровня".