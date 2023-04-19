Тольяттиазот принял участие в "Космическом полумарафоне"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в посвященном Дню космонавтики "Космическом полумарафоне", входящем в серию масштабных спортивных событий Самарской области VOLGAMAN, объединяющую самые популярные виды спорта — бег, плавание, велогонки, лыжи и триатлон. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Легкоатлетический забег проводился в областной столице в восьмой раз. В нем приняли участие почти 2000 человек из 250 городов. Свои силу и выносливость проверяли работники крупных предприятий и организаций России. Максимальное количество спортсменов заявило спортивное движение "Уралхим Run Factory", в составе которого выступили почти 50 спортсменов из Тольятти, включая 18 сотрудников ТОАЗа.
Команда "Уралхим Run Factory", получила золото во всех корпоративных номинациях полумарафона: "Самая большая команда" (68 человек), "Самая длинная команда" (итоговая сумма пройденных дистанций всех участников 792 км) и "Самая быстрая команда" (17504 — общая сумма баллов, которая складывается из дистанции, пола, возраста и времени, затраченного на прохождение дистанции всех участников).
В личном первенстве в беге на 10 км победу в абсолютном зачете одержал тренер "Уралхим Run Factory" из Тольятти Виктор Самойлов. Сотрудник пожарной части ТОАЗа Александр Александров занял второе место в беге на дистанцию 10 км в возрастной категории 40-49 лет.
Мероприятие, проходившее на обновленной трассе через набережную р. Волги, стало официальным открытием бегового сезона 2023 года в Самарской области. Подведение итогов по результатам всех этапов соревнований состоится уже в ноябре на Самарском полумарафоне "В беге мы едины".
Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":
"Участием в "Космическом полумарафоне" сотрудники ТОАЗа в очередной раз продемонстрировали выбранный на предприятии курс на здоровый образ жизни. Корпоративный спорт — это не только возможность испытать себя, проверить свою подготовку, но и полезное времяпрепровождение в кругу коллег-единомышленников. Тольяттиазот уделяет развитию спорта особое внимание, на постоянной основе организуя тренировки для сотрудников, которые достойно представляют предприятие на соревнованиях различного уровня".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.