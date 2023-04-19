Во вторник, 18 апреля, в самарском зоопарке умер лев Цезарь. Ему было 16 лет.
"Мы надеялись, что он побьет все рекорды по львиному долгожительству, но каждому отпущен свой срок.
Цезарь был очень общительным, знал всех сотрудников в лицо, любил общаться с посетителями, а иногда даже особо отмечал экскурсионные группы…", — говорится на странице зоопарка в соцсети.
В последнее время лев болел: его стали тревожить возрастные "болячки". Ветеринары облегчали его боль, но старость невозможно излечить", — сообщают сотрудники зоопарка.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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