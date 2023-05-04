Тольяттиазот поддержал спортивный забег "Дорога памяти", проводимый в честь выдающихся спортсменов, а также заслуженных работников физической культуры и спорта Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.
Мероприятие собрало более 100 спортсменов из Самары, Жигулевска, Томска, Тольятти и Ставропольского района Самарской области. Своих легкоатлетов представили спортивные клубы, школы и предприятия Тольятти, включая ТОАЗ. Ранее соревнования проводились в форме марафона на дистанции 21 и 42 км, а также забега по пересеченной местности. В этом году "Дорога памяти" изменила формат на забег по шоссе, объединив спортсменов всех возрастов: самому старшему исполнилось 83 года, самому юному — 4.
Соревнования включали старты на 2 и 15 километров, а также короткий забег на 500 метров для детей с ограниченными возможностями здоровья. Трасса проходила через лесной массив села Ягодное Ставропольского района. Абсолютными фаворитами на дистанции 15 км стали тольяттинцы Николай Ширчков и Елена Матрина. Победители и призеры забега были отмечены спецпризами Тольяттиазота.
"Отрадно, что память о людях, которые внесли большой вклад в развитие спорта в нашем городе, жива и передаётся из поколения в поколение, — заявил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов. — Спортивный журналист Валерий Мальков, основатель Фудокан каратэ-до Мераби Окуджава, заслуженный тренер по хоккею Геннадий Цыгуров и мастер спорта по легкой атлетике Валерий Вайгандт — их имена вписаны в золотую летопись спортивного движения города и региона. ТОАЗ не только поддерживает спортивные мероприятия по различным видам спорта, но и стремится приобщить своих сотрудников к соревнованиям, имеющим социальную и историческую значимость для тольяттинцев".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.