Тольяттиазот поддержал спортивный забег "Дорога памяти", проводимый в честь выдающихся спортсменов, а также заслуженных работников физической культуры и спорта Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Мероприятие собрало более 100 спортсменов из Самары, Жигулевска, Томска, Тольятти и Ставропольского района Самарской области. Своих легкоатлетов представили спортивные клубы, школы и предприятия Тольятти, включая ТОАЗ. Ранее соревнования проводились в форме марафона на дистанции 21 и 42 км, а также забега по пересеченной местности. В этом году "Дорога памяти" изменила формат на забег по шоссе, объединив спортсменов всех возрастов: самому старшему исполнилось 83 года, самому юному — 4.

Соревнования включали старты на 2 и 15 километров, а также короткий забег на 500 метров для детей с ограниченными возможностями здоровья. Трасса проходила через лесной массив села Ягодное Ставропольского района. Абсолютными фаворитами на дистанции 15 км стали тольяттинцы Николай Ширчков и Елена Матрина. Победители и призеры забега были отмечены спецпризами Тольяттиазота.

"Отрадно, что память о людях, которые внесли большой вклад в развитие спорта в нашем городе, жива и передаётся из поколения в поколение, — заявил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов. — Спортивный журналист Валерий Мальков, основатель Фудокан каратэ-до Мераби Окуджава, заслуженный тренер по хоккею Геннадий Цыгуров и мастер спорта по легкой атлетике Валерий Вайгандт — их имена вписаны в золотую летопись спортивного движения города и региона. ТОАЗ не только поддерживает спортивные мероприятия по различным видам спорта, но и стремится приобщить своих сотрудников к соревнованиям, имеющим социальную и историческую значимость для тольяттинцев".