К концу рабочей недели в Самарской области потеплеет до +19°C

Синоптики спрогнозировали потепление в Самарской области уже к 12 мая. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, если в первую половину недели сохранялось влияние холодного антициклона, то уже к пятнице, 12 мая, характер погоды постепенно изменится.

"В пятницу Самарская область окажется во власти южного циклона. Пройдут дожди, и температура воздуха повысится", — отмечается в сообщении специалистов УГМС.

В среду, 10 мая, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9…14 м/с. Температура воздуха +15…+17 °C.

В четверг, 11 числа, сохранится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем +14…+19 °C.

В пятницу, 12 мая, в регионе ожидается переменная облачность, местами — небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Ночная температура воздуха +3…+8 °C, дневная +14…+19 °C.