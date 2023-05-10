16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ищут подрядчика, который за 30 млн рублей разработает концепцию развития исторического поселения К концу рабочей недели в Самарской области потеплеет до +19°C Холодная погода в Самарской области 9 мая 2023 года побила рекорд 1960 года Счетная палата Самары обнаружила нарушения в работе "Спецкомбината ритуальных услуг" В День Победы на мемориал Героев Отечества в Самаре нанесли имя погибшего участника СВО

Общество

К концу рабочей недели в Самарской области потеплеет до +19°C

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Синоптики спрогнозировали потепление в Самарской области уже к 12 мая. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, если в первую половину недели сохранялось влияние холодного антициклона, то уже к пятнице, 12 мая, характер погоды постепенно изменится.

"В пятницу Самарская область окажется во власти южного циклона. Пройдут дожди, и температура воздуха повысится", — отмечается в сообщении специалистов УГМС.

В среду, 10 мая, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9…14 м/с. Температура воздуха +15…+17 °C.

В четверг, 11 числа, сохранится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем +14…+19 °C.

В пятницу, 12 мая, в регионе ожидается переменная облачность, местами — небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Ночная температура воздуха +3…+8 °C, дневная +14…+19 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4