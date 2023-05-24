Тольяттиазот стал победителем отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области

В преддверии профессионального праздника Дня химика в Тольятти прошла ежегодная региональная спартакиада Росхимпрофсоюза, золотую медаль соревнований в командном зачете завоевали сотрудники Тольяттиазота. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Российский профессиональный союз работников химических отраслей промышленности традиционно объединил крупнейшие химические предприятия Самарской области. В спартакиаде приняли участие Тольяттиазот, КуйбышевАзот и Азотреммаш, представляющие Тольятти, а также компании Криста из Сызрани и Промсинтез из Чапаевска.
Химики соревновались в таких видах спорта, как дартс, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, стритбол, шахматы и гиревой спорт. Тоазовцы вошли в тройку призеров в каждом из них. 35 сотрудников предприятия стали победителями в общем зачете спартакиады, разделив первое место с коллегами из КуйбышевАзота.
Развитие корпоративного спорта — одно из приоритетных направлений деятельности ТОАЗа. Предприятие обеспечивает площадки для регулярных тренировок, организует внутренние соревнования и участие в чемпионатах городского и регионального уровня. Спортивное сообщество ТОАЗа ориентировано на здоровый образ жизни, и всегда показывает достойные результаты, пополняя копилку наград предприятия медалями различного достоинства.
"Спартакиада — это не только продвижение здорового образа жизни и возможность продемонстрировать результаты упорных тренировок, но и, как показывают соревнования, активное общение, — рассказал руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов. — Химики из разных предприятий знакомятся, обмениваются опытом, организуют совместные тренировки по интересам. Корпоративное спортивное движение ТОАЗа уже стало визитной карточкой предприятия. Сами спортсмены утверждают, что соревнования помогают им на промплощадке — они укрепляют командный дух и воспитывают чувство взаимовыручки, а радость побед мотивирует на производственные успехи. Поздравляем команду Тольяттиазота с золотом спартакиады и желаем новых спортивных и производственных достижений!"
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.