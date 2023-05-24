Тольяттиазот стал победителем отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области

В преддверии профессионального праздника Дня химика в Тольятти прошла ежегодная региональная спартакиада Росхимпрофсоюза, золотую медаль соревнований в командном зачете завоевали сотрудники Тольяттиазота. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Российский профессиональный союз работников химических отраслей промышленности традиционно объединил крупнейшие химические предприятия Самарской области. В спартакиаде приняли участие Тольяттиазот, КуйбышевАзот и Азотреммаш, представляющие Тольятти, а также компании Криста из Сызрани и Промсинтез из Чапаевска.

Химики соревновались в таких видах спорта, как дартс, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, стритбол, шахматы и гиревой спорт. Тоазовцы вошли в тройку призеров в каждом из них. 35 сотрудников предприятия стали победителями в общем зачете спартакиады, разделив первое место с коллегами из КуйбышевАзота.

Развитие корпоративного спорта — одно из приоритетных направлений деятельности ТОАЗа. Предприятие обеспечивает площадки для регулярных тренировок, организует внутренние соревнования и участие в чемпионатах городского и регионального уровня. Спортивное сообщество ТОАЗа ориентировано на здоровый образ жизни, и всегда показывает достойные результаты, пополняя копилку наград предприятия медалями различного достоинства.

"Спартакиада — это не только продвижение здорового образа жизни и возможность продемонстрировать результаты упорных тренировок, но и, как показывают соревнования, активное общение, — рассказал руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов. — Химики из разных предприятий знакомятся, обмениваются опытом, организуют совместные тренировки по интересам. Корпоративное спортивное движение ТОАЗа уже стало визитной карточкой предприятия. Сами спортсмены утверждают, что соревнования помогают им на промплощадке — они укрепляют командный дух и воспитывают чувство взаимовыручки, а радость побед мотивирует на производственные успехи. Поздравляем команду Тольяттиазота с золотом спартакиады и желаем новых спортивных и производственных достижений!"