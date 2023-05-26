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Солнечная электростанция филиала АО "Транснефть - Приволга" в Новокуйбышевске выработала первый миллион киловатт часов электроэнергии

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фотоэлектрическая система энергоснабжения (ФЭС) на территории Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) в г. Новокуйбышевске выработала первый 1 млн кВт⋅ч электроэнергии с момента ввода ее в эксплуатацию.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Монтаж солнечной электростанции мощностью 252 кВт, состоящей из 842 солнечных панелей, был завершен в конце 2018 года. Установленные на ЦБПО солнечные модули — российского производства, произведены по гетероструктурной технологии. Она предусматривает использование нового поколения кремниевых солнечных элементов, отличающихся высоким КПД солнечного элемента — более 22% и широким температурным диапазоном использования — от -60°С до +85°С.

Фотоэлектрическая система размещена на площади 1441 кв. м, мониторинг работы системы осуществляется с рабочего места главного энергетика ЦБПО.

ФЭС позволила частично сократить объем приобретаемой у стороннего поставщика энергии в пользу энергии собственного производства. Генерируемая электроэнергия через сетевые инверторы подается напрямую на внутренние электрические сети 0,4 кВ ЦБПО без применения аккумулирующих устройств. Таким образом, благодаря сетевым инверторам выработанная электроэнергия используется параллельно, но в приоритетном порядке, с электроэнергией, поступающей от внешнего источника электроснабжения.

В связи с отсутствием топливной составляющей использование ФЭС имеет низкие операционные расходы и минимизирует выбросы углекислого газа в атмосферу.

Мероприятия по использованию ФЭС для выработки электроэнергии реализованы в рамках программы энергосбережения АО "Транснефть - Приволга", отмечающего в текущем году свое 70-летие.

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