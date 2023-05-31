В Самаре пройдет благотворительный забег

На территории стадиона "Самара Арена" 25 июня в 17:00 пройдет традиционный благотворительный забег "Добрый бег". Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "ВсеВсеВместе".
Организаторы мероприятия - спортивный клуб TrailSamara, детско-молодежный спортивно-технический клуб "Контур" и БФ "ВсеВсеВместе". Стартовые взносы участников гонки, которые составят от 500 до 1500 руб. в зависимости от возраста участников и дистанции, будут направлены на оплату функционального протеза руки для десятилетнего Паши Шагурова.
У Паши гипоплазия кисти правой руки. За минувший год самым сложным в раскрытии способностей протеза для него оказалось выполнение мелких, филигранных действий. У Паши уже был протез, но он стал ему мал, и сейчас мальчик нуждается в новом, чтобы освоить новые возможности.
Зарегистрироваться для участия в "Добром Беге" можно на сайте.
Забег пройдет при поддержке министерства спорта Самарской области и Федерации лыжных гонок Самарской области, Детско-молодежного спортивно-технического клуба "Контур", ООО "Самара ТрансАвто", Dodo-Пиццы, Тинькофф Банка, Love-Радио, сети аптек ВИТА и многих других.
Программа мероприятия:
- 16:30 Начало выдачи стартовых пакетов
- 17:45 Открытие соревнований
- 18:00 Старт забега на 50 метров дети до 5 лет.
- 18:10 Старт забега на 500 метров. Дети 6-9 лет.
- 18:20 Старт забега на 500 метров. Дети 10-13 лет.
- 18:30 Старт костюмированного забега 500 метров.
- 18:40 Старт корпоративной эстафеты 5×1 км
- 18:50 Награждение: Дети 6-9 лет, Дети 10-13 лет, костюмированный забег.
- 19:10 Старт забега Северная ходьба 2 км.
- 19:30 Старт забега на 2 км (взрослые и дети 14-17 лет).
- 19:50 Старт забега 4 км взрослые.
- 20:20 Награждение: корпоративной эстафеты 5×1 км, Северная ходьба 2 км, 2 км взрослые и дети 14-17 лет, 4 км взрослые.
Ведущий праздника - известный шоумен Евгений Козаченко.
Гостей и участников ждут отличный семейный праздник, костюмированный забег, эксклюзивные медали, горы призов и подарков, прекрасное настроение и радость от добрых дел, которые мы будем совершать вместе! Приглашаем всех любителей спорта и добрых дел помочь Павлу в качестве участника или спонсора "Доброго бега"!
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.