В Самаре пройдет благотворительный забег

На территории стадиона "Самара Арена" 25 июня в 17:00 пройдет традиционный благотворительный забег "Добрый бег". Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "ВсеВсеВместе".

Организаторы мероприятия - спортивный клуб TrailSamara, детско-молодежный спортивно-технический клуб "Контур" и БФ "ВсеВсеВместе". Стартовые взносы участников гонки, которые составят от 500 до 1500 руб. в зависимости от возраста участников и дистанции, будут направлены на оплату функционального протеза руки для десятилетнего Паши Шагурова.

У Паши гипоплазия кисти правой руки. За минувший год самым сложным в раскрытии способностей протеза для него оказалось выполнение мелких, филигранных действий. У Паши уже был протез, но он стал ему мал, и сейчас мальчик нуждается в новом, чтобы освоить новые возможности.

Зарегистрироваться для участия в "Добром Беге" можно на сайте.

Забег пройдет при поддержке министерства спорта Самарской области и Федерации лыжных гонок Самарской области, Детско-молодежного спортивно-технического клуба "Контур", ООО "Самара ТрансАвто", Dodo-Пиццы, Тинькофф Банка, Love-Радио, сети аптек ВИТА и многих других.

Программа мероприятия:

16:30 Начало выдачи стартовых пакетов

17:45 Открытие соревнований

18:00 Старт забега на 50 метров дети до 5 лет.

18:10 Старт забега на 500 метров. Дети 6-9 лет.

18:20 Старт забега на 500 метров. Дети 10-13 лет.

18:30 Старт костюмированного забега 500 метров.

18:40 Старт корпоративной эстафеты 5×1 км

18:50 Награждение: Дети 6-9 лет, Дети 10-13 лет, костюмированный забег.

19:10 Старт забега Северная ходьба 2 км.

19:30 Старт забега на 2 км (взрослые и дети 14-17 лет).

19:50 Старт забега 4 км взрослые.

20:20 Награждение: корпоративной эстафеты 5×1 км, Северная ходьба 2 км, 2 км взрослые и дети 14-17 лет, 4 км взрослые.

Ведущий праздника - известный шоумен Евгений Козаченко.

Гостей и участников ждут отличный семейный праздник, костюмированный забег, эксклюзивные медали, горы призов и подарков, прекрасное настроение и радость от добрых дел, которые мы будем совершать вместе! Приглашаем всех любителей спорта и добрых дел помочь Павлу в качестве участника или спонсора "Доброго бега"!