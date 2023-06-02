Ректор ТГУ Михаил Криштал войдет в общественный штаб поддержки губернатора

Руководители тольяттинских предприятий и организаций объединились для поддержки действующего главы региона Дмитрия Азарова, в общественный штаб войдет и ректор ТГУ Михаил Криштал. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выборы губернатора Самарской области состоятся в сентябре 2023 года. Действующий глава губернии Дмитрий Азаров примет в них участие. В мае 2023 года члены Совета директоров тольяттинских предприятий единогласно решили создать в Тольятти общественный штаб поддержки губернатора Дмитрия Азарова. В его состав вошли первые лица крупных предприятий и организаций города. Штаб будет оказывать содействие главе региона в реализации стратегических для области задач и в решении различных социально-экономических вопросов.

Тольяттинский госуниверситет в лице ученого совета единогласно одобрил инициативу создания в Тольятти общественного штаба поддержки губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ученый совет ТГУ также принял решение о делегировании в состав общественного штаба ректора Михаила Криштала.

"Дмитрий Игоревич возглавляет Координационный совет ТГУ, и мы не можем стоять в стороне, - сказал Михаил Криштал. - Он неоднократно поддерживал Тольяттинский госуниверситет и наши проекты. Без его помощи мы не смогли бы победить в конкурсе на вхождение в федеральную программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Поддержка выражается в том числе в софинансировании Программы развития ТГУ до 2030 года со стороны региона. Губернатор содействует стремлению ТГУ совместно с АВТОВАЗом войти в программу "Передовые инженерные школы". Благодаря участию Дмитрия Игоревича университет уже в ближайшие месяцы получит новый корпус, где разместится инновационно-технологический парк ТГУ. На определенном этапе, когда принимались окончательные решения в Москве, только благодаря губернатору удалось решить вопрос о выделении финансирования на этот объект. Сейчас наш университет просто обязан поддержать председателя Координационного совета ТГУ губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в его решении участвовать в выборах главы региона".

Дмитрий Азаров в рамках своих рабочих визитов в Тольятти неоднократно посещал Тольяттинский госуниверситет. В апреле 2021 года глава региона провел в ТГУ совещание по ключевым вопросам развития Тольятти и, в частности, реализации в городе мероприятий национального проекта "Формирование комфортной городской среды". Ранее губернатор поддержал концепцию ТГУ по развитию исторического центра Тольятти. Сейчас по ней начата реконструкция парка Центрального района, запланирована реконструкция Центральной площади, уже проведена реконструкция Молодежного бульвара и бульвара улицы Жилина.

В августе 2021 года Дмитрий Азаров в торжественной обстановке открывал физкультурно-оздоровительный комплекс "Чайка" ТГУ. В свое время губернатор Самарской области оказал университету помощь с выделением средств из федерального бюджета на строительство этого спортивного объекта. Тогда же губернатор принял решение выделить средства из регионального бюджета на поддержку в течение трех лет студенческой команды ТГУ - шестикратного победителя инженерно-спортивных соревнований "Формула студент" в России.

Еще один знаковый визит в ТГУ состоялся в мае 2022 года на праздничные мероприятия в честь Дня Победы и Парад курсантов военного учебного центра (ВУЦ) университета, после чего губернатор посетил ВУЦ ТГУ, высоко оценив уровень подготовки курсантов и организацию патриотического воспитания в университете.