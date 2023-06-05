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Массовый спорт Спорт

ПСБ в Самаре поддержал международный полумарафон "ЗаБег.РФ"

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке ПСБ состоялся один из самых массовых полумарафонов страны — "ЗаБег.РФ".

Фото: предоставлено ПСБ

В воскресенье, 4 июня, в Самаре на синхронный старт вышли более 2000 спортсменов. Забег начался в 9-00 по московскому времени вне зависимости от часовых поясов во всех регионах Российской Федерации, а также в столицах Армении, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Китая, где мероприятие состоялось под названием One Run.Каждый любитель спорта мог выбрать свою дистанцию: 1, 5, 10 или 21,1 км.

В Самаре маршрут полумарафона традиционно прошел по территории стадиона "Солидарность Самара Арена".

"Масштабный полумарафон "Забег.РФ", который ПСБ поддерживает на протяжении нескольких лет, является знаковым спортивным событием. Год от года количество его участников растет. Мы это видим на примере собственной корпоративной команды в Самаре, которая в этом году увеличилась в 2 раза и составила более 100 бегунов", — отмечает Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самаре.

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