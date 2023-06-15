Happy index - 82%: Александр Тарновский рассказал на ПМЭФ о новых практиках формирования корпоративной культуры в ВСК

Социальная ответственность — ключевой элемент корпоративной культуры Страхового Дома ВСК, компания активно реализует проекты, направленных на поддержку и заботу о своих сотрудниках и их семьях. Об этом рассказал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский в рамках своего выступления на сессии ПМЭФ 2023 "Будут люди — будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию".
В рамках сессии члены правительства, представители частного бизнеса и отраслевых союзов обсудили проблему повышения рождаемости в стране, способы реализации задач социальной поддержки семей на государственном уровне, а также инициативы частного бизнеса в сфере демографической политики.
Одной их ключевых тем сессии стал вопрос повышения рождаемости в стране. ВСК активно поддерживает своих сотрудниц, находящихся в декретном отпуске — на сегодняшний день в компании более 600 будущих мам. Страховой Дом ВСК запустил корпоративную программу, направленную на улучшение физического и психологического здоровья сотрудниц, их адаптацию после завершения декрета. В рамках проекта с семьями работают: тренер по послеродовому восстановлению, нутрициолог, который дает полезные советы по питанию мам и малышей, семейные психологи.
Страховой Дом ВСК входит в число крупных российских компаний, для которых семейно-ориентированные практики являются ключевым инструментом работы с коллективом.
На сегодняшний день в ВСК работает почти 7 тыс. человек, среди них 30% — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. В компании действует более 20 программ и инициатив для поддержки сотрудников и их семей, среди которых в том числе и нематериальные способы мотивации.
Например, в 2022 году компания запустила социальный проект "Забота на работе", который объединил 7 важных для команды видов помощи и поддержки персонала. Так, сотрудники могут путешествовать вместе со своими семьями — на территории дома приемов ВСК для них оборудованы дома для отдыха и разработана экскурсионная программа. В прошлом году компания организовала выезд для 650 своих сотрудников со всей страны — из Волгограда, Благовещенска, Магадана, Хабаровска. В 2023 году в планах ВСК принять не менее 1000 гостей из различных регионов России.
Также сотрудники ВСК имеют возможность при необходимости обратиться за помощью в поиске медицинских препаратов в случае сложного заболевания. С момента запуска программы весной 2022 года было обработано более 500 обращений. Для сотрудников и членов их семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, организована корпоративная служба психологической поддержки.
Еще один интересный проект ВСК — вручение сотрудникам корпоративных наград. Родителям специалистов от лица руководства компании направляются благодарственные письма, где топ-менеджеры ВСК выражают признательность за вклад их детей в развитие бизнеса и выдающиеся достижения.
Также в ВСК реализуются специальные проекты для более чем 5 тыс. детей сотрудников. Это и анимационные программы в рамках субботников, и творческие конкурсы, новогодние поздравления, спортивные мероприятия. В этом году в компании пройдет первая стажировка для подростков в возрасте 15-16 лет. Это учебный проект для детей сотрудников из различных филиалов, которые сейчас выбирают свою будущую профессию и ВУЗ. Школьники попробуют свои силы в отделе андеррайтинга, в продажах, урегулировании убытков и разработке новых цифровых продуктов.
"ВСК постоянно находится в контакте с сотрудниками компании. Мы регулярно проводим опросы, получаем обратную связь, прислушиваемся к просьбам и стараемся удовлетворить приоритетные пожелания команды. Социальные проекты помогают выстроить человекоцентричный подход — ведь корпоративная культура оказывает позитивное влияние не только на атмосферу внутри коллектива, но и на продуктивность работы в целом. В компании с начала реализации данной HR-стратегии уровень текучести кадров сократился до 15%, а лояльность сотрудников и happy index выросли до 82%", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации