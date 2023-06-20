Яглыч шагает по стране: гид по сериалу "Ухожу красиво" от Wink Originals

Российские зрители ждут комедийный экшн-сериал "Ухожу красиво" (18+) — об этом говорят аншлаги на предпремьерных показах, которые видеосервис Wink устроил по всей стране. До цифровой премьеры закрытые показы первых эпизодов проекта с большим успехом прошли в Астрахани, Краснодаре, Москве, Ноябрьске, Перми, Сургуте, Уфе, Ханты-Мансийске и других городах.

Первые два эпизода сериала "Ухожу красиво" доступны в видеосервисе Wink ("Ростелеком") с 20 июня 2023 года. Далее каждый вторник будут выходить по две новых серии. Производством сериала занималась кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии". Сериал "Ухожу красиво" был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе "Первая серия" и получил высокие оценки критиков.

Трейлер.

Гид по сериалу "Ухожу красиво"

Сюжет

Борис Фадеев (Владимир Яглыч) оперуполномоченный подмосковного ОВД с идеальной репутацией… безнадежного раздолбая и алкоголика. Полицейский, потерявший понимание в семье, уважение коллег, да и уважение к самому себе. Но окончательно спиться и замерзнуть в подворотне Борису не дает внезапная новость: у него обнаруживают неизлечимое наследственное заболевание. И эта смертельная новость возвращает опера к жизни. Борис понимает, что скоро ему придется постучаться в небеса, но пока он не сыграл в ящик, решает уйти красиво.

Борису важно уйти из жизни с пользой для семьи — обеспечить жену и дочь выплатами, которые полагаются семье полицейского, погибшего при исполнении. Но оказывается, что погибнуть ой как не просто. Фадеев берется за самые опасные задания, но это не дает желанного результата, а наоборот, продвигает по службе, пробуждает чувства жены, словом, возвращает ему нормальную жизнь, из которой он так стремится уйти.

Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки, прыгнуть с высоты в мусорный контейнер, выломать дверь в квартиру пьяного стрелка — скучать вообще некогда. Все дела, которые сценаристы придумали для Бориса, вполне могли быть в реальной практике. Разве что расследуются они не так весело.

Почему смотреть

"Мы намеренно не хотели делать очередную "историю про ментов". У нас в центре сюжета герой с проблемой, которую практически невозможно решить. Это история про несправедливость этого мира, про коррупцию, про жертвенность — в общем, всё то, за что любят русские комедии (смеется)", — говорит режиссер Миша Поляков.

"Крутость проекта вот в чем. Когда ты рассказываешь завязку сюжета — главный герой в депрессии, еще и узнает про смертельную болезнь и поэтому хочет обеспечить свою семью посмертной премией за гибель при исполнении, то и авторская, и зрительская фантазия начинает раскручивать самые невероятные варианты развития событий. Наша история находит эмоциональный отклик в каждом", — продолжает генеральный продюсер сериала Павел Воронин.

"В сюжете заложен интересный парадокс, вроде бы есть тема про болезнь, значит, всё должно когда-то закончиться, но у нашего героя словно начинается новая жизнь и благодаря происходящим события он выбирается из депрессии: наконец выплывает с того дна, куда сам же и заплыл. Поэтому у нас жизнеутверждающее кино", — утверждает сценарист и креативный продюсер Илья Власьевский.

"Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. "Ухожу красиво!" — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться", — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

"Сериал "Ухожу красиво" гармонично сочетает зрелищность картинки и классный юмор с драматической линией. Здесь поднимаются действительно важные вопросы ценности семьи, отцовского долга, связи поколений, но рассказывается об этом легко и без пафоса. Уверен, что многие фразы из сериала пойдут в народ. Нам бы очень хотелось, чтобы уходило красиво только плохое настроение у зрителей, а оставались светлые и хорошие чувства, которые помогают жить и справляться с любыми трудностями", — отмечает директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.