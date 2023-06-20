Яглыч шагает по стране: гид по сериалу "Ухожу красиво" от Wink Originals

Российские зрители ждут комедийный экшн-сериал "Ухожу красиво" (18+) — об этом говорят аншлаги на предпремьерных показах, которые видеосервис Wink устроил по всей стране. До цифровой премьеры закрытые показы первых эпизодов проекта с большим успехом прошли в Астрахани, Краснодаре, Москве, Ноябрьске, Перми, Сургуте, Уфе, Ханты-Мансийске и других городах.
Первые два эпизода сериала "Ухожу красиво" доступны в видеосервисе Wink ("Ростелеком") с 20 июня 2023 года. Далее каждый вторник будут выходить по две новых серии. Производством сериала занималась кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии". Сериал "Ухожу красиво" был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе "Первая серия" и получил высокие оценки критиков.
Гид по сериалу "Ухожу красиво"
Сюжет
Борис Фадеев (Владимир Яглыч) оперуполномоченный подмосковного ОВД с идеальной репутацией… безнадежного раздолбая и алкоголика. Полицейский, потерявший понимание в семье, уважение коллег, да и уважение к самому себе. Но окончательно спиться и замерзнуть в подворотне Борису не дает внезапная новость: у него обнаруживают неизлечимое наследственное заболевание. И эта смертельная новость возвращает опера к жизни. Борис понимает, что скоро ему придется постучаться в небеса, но пока он не сыграл в ящик, решает уйти красиво.
Борису важно уйти из жизни с пользой для семьи — обеспечить жену и дочь выплатами, которые полагаются семье полицейского, погибшего при исполнении. Но оказывается, что погибнуть ой как не просто. Фадеев берется за самые опасные задания, но это не дает желанного результата, а наоборот, продвигает по службе, пробуждает чувства жены, словом, возвращает ему нормальную жизнь, из которой он так стремится уйти.
Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки, прыгнуть с высоты в мусорный контейнер, выломать дверь в квартиру пьяного стрелка — скучать вообще некогда. Все дела, которые сценаристы придумали для Бориса, вполне могли быть в реальной практике. Разве что расследуются они не так весело.
Почему смотреть
"Мы намеренно не хотели делать очередную "историю про ментов". У нас в центре сюжета герой с проблемой, которую практически невозможно решить. Это история про несправедливость этого мира, про коррупцию, про жертвенность — в общем, всё то, за что любят русские комедии (смеется)", — говорит режиссер Миша Поляков.
"Крутость проекта вот в чем. Когда ты рассказываешь завязку сюжета — главный герой в депрессии, еще и узнает про смертельную болезнь и поэтому хочет обеспечить свою семью посмертной премией за гибель при исполнении, то и авторская, и зрительская фантазия начинает раскручивать самые невероятные варианты развития событий. Наша история находит эмоциональный отклик в каждом", — продолжает генеральный продюсер сериала Павел Воронин.
"В сюжете заложен интересный парадокс, вроде бы есть тема про болезнь, значит, всё должно когда-то закончиться, но у нашего героя словно начинается новая жизнь и благодаря происходящим события он выбирается из депрессии: наконец выплывает с того дна, куда сам же и заплыл. Поэтому у нас жизнеутверждающее кино", — утверждает сценарист и креативный продюсер Илья Власьевский.
"Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. "Ухожу красиво!" — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться", — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.
"Сериал "Ухожу красиво" гармонично сочетает зрелищность картинки и классный юмор с драматической линией. Здесь поднимаются действительно важные вопросы ценности семьи, отцовского долга, связи поколений, но рассказывается об этом легко и без пафоса. Уверен, что многие фразы из сериала пойдут в народ. Нам бы очень хотелось, чтобы уходило красиво только плохое настроение у зрителей, а оставались светлые и хорошие чувства, которые помогают жить и справляться с любыми трудностями", — отмечает директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области