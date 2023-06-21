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ИТ Транспорт и связь

На региональном портале госуслуг появилась информация о мерах поддержки ИТ-отрасли и участников СВО

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На региональном портале государственных услуг доступен новый информационный сервис "Меры поддержки ИТ" и "Возвращение".

Здесь можно проверить статус аккредитации ИТ-компании, а также получить подробную информацию о льготах, доступных ИТ-компаниям, применяющих упрощенную систему налогообложения, о субсидиях для юридических лиц на возмещение затрат, понесенных организацией на оплату труда привлеченных работников.

Сервис "Возвращение" проинформирует ветеранов СВО и членов их семей о мерах поддержки, реализуемых в Самарской области, например, какие доступны льготы и социальные гарантии, выплаты, пособия и компенсации, как получить юридическую и психологическую помощь и многое другое.

О необходимости предусмотреть региональные меры поддержки для специалистов IТ-отрасли участников СВО и членов их семей неоднократно заявлял губернатор Дмитрий Азаров. Так, сразу после встречи с ИТ-сообществом весной прошлого года был разработан и принят ряд мер поддержки. Подробнее о них можно узнать на региональном портале госуслуг (РПГУ).

"На протяжении последних лет ИТ-сфера - самое востребованное направление. Понимая это региональные власти оказывают всестороннюю поддержку отрасли. Способствуем созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для работы профильных компаний и, конечно же, подготовке, удержанию кадров и созданию новых рабочих мест - одному из ключевых моментов нашей работы", - прокомментировал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Напомним, на прошлой неделе в рамках Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров подписал ряд соглашений, которые помимо инвестиций принесут региону и новые рабочие места, в том числе и для ИТ-специалистов.

РПГУ разработан в соответствии с принципами оформления Единого портала Госуслуг, интегрирован с федеральным реестром, что позволяет в реальном режиме обновлять информацию о перечне и содержании предоставляемых услуг.

Доступ к личному кабинету пользователя РПГУ предоставляется с помощью Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА).

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Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

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Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

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