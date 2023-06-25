В Самаре прошло первенство области по велоспорту среди юношей и девушек

В Самаре около стадиона "Солидарность Самара Арена" прошло первенство области по велоспорту среди парней и девушек в возрасте 13-18 лет из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Смышляевки и других населенных пунктов.

В программе соревнований было три дистанции. Одна из них олимпийская - индивидуальная гонка на время. Также спортсмены соревновались в смешанной эстафете и гонке на время в гору (10 км).

Среди победителей и призеров соревнований на разных дистанциях и в разных возрастных группах Алина Плотникова, Назар Сорочайкин, Амир Ахмедов, Анастасия Пронина и другие.

Развитию спорта в регионе уделяется особое внимание. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров в своем послании, с 2018 года в Самарской области открыто 6 ледовых арен, 18 спортивных комплексов, 7 стадионов и футбольных полей, 117 спортивных площадок. Устройство спортплощадок разного типа продолжится и в этом году - их возведут не менее 20.

"Создание инфраструктуры укрепило и желание людей вести здоровый образ жизни. Доля жителей Самарской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла практически 54%", - подчеркнул глава региона.