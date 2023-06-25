В Самаре прошло первенство области по велоспорту среди юношей и девушек

В Самаре около стадиона "Солидарность Самара Арена" прошло первенство области по велоспорту среди парней и девушек в возрасте 13-18 лет из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Смышляевки и других населенных пунктов.
В программе соревнований было три дистанции. Одна из них олимпийская - индивидуальная гонка на время. Также спортсмены соревновались в смешанной эстафете и гонке на время в гору (10 км).
Среди победителей и призеров соревнований на разных дистанциях и в разных возрастных группах Алина Плотникова, Назар Сорочайкин, Амир Ахмедов, Анастасия Пронина и другие.
Развитию спорта в регионе уделяется особое внимание. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров в своем послании, с 2018 года в Самарской области открыто 6 ледовых арен, 18 спортивных комплексов, 7 стадионов и футбольных полей, 117 спортивных площадок. Устройство спортплощадок разного типа продолжится и в этом году - их возведут не менее 20.
"Создание инфраструктуры укрепило и желание людей вести здоровый образ жизни. Доля жителей Самарской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла практически 54%", - подчеркнул глава региона.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.