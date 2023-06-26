Молодежь "Тольяттиазота" поучаствовала в "Гонке Героев"

В День молодежи сотрудники ТОАЗа впервые стали участниками одного из самых известных экстремальных забегов в России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Гонка Героев" состоялась в Самаре и собрала более 2 000 человек. Забег с препятствиями, в рамках которого спортсмены преодолевали трассу длиной 8 км, включал в себя более 20 различных испытаний на силу и выносливость. Дополнительную сложность забегу придавали водные и грязевые преграды. Финальным испытанием стал подъем на восьмиметровую гору.
В масштабном спортивном мероприятии приняли участие 20 сотрудников ТОАЗа. Это работники различных цехов по производству аммиака и карбамида, производственно-диспетчерской службы и центра подготовки и повышения квалификации. Специалисты предприятия выступили в корпоративном зачете и успешно дошли до финиша.
"Тольяттиазот" поддерживает оригинальные идеи и инициативы по популяризации здорового образа жизни, — рассказал руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов. — Участием в экстремальном соревновании наши сотрудники бросили себе очередной вызов. Высокий командный дух, сплоченность и невероятный спортивный азарт еще раз доказали, что нет ничего невозможного. "Гонка Героев" стала для тоазовцев не только ярким спортивным событием общероссийского масштаба, но и мощным средством для сплочения коллектива. А это и есть основа для достижения профессиональных целей любой сложности".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.