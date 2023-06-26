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Молодежь "Тольяттиазота" поучаствовала в "Гонке Героев"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День молодежи сотрудники ТОАЗа впервые стали участниками одного из самых известных экстремальных забегов в России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

"Гонка Героев" состоялась в Самаре и собрала более 2 000 человек. Забег с препятствиями, в рамках которого спортсмены преодолевали трассу длиной 8 км, включал в себя более 20 различных испытаний на силу и выносливость. Дополнительную сложность забегу придавали водные и грязевые преграды. Финальным испытанием стал подъем на восьмиметровую гору.

В масштабном спортивном мероприятии приняли участие 20 сотрудников ТОАЗа. Это работники различных цехов по производству аммиака и карбамида, производственно-диспетчерской службы и центра подготовки и повышения квалификации. Специалисты предприятия выступили в корпоративном зачете и успешно дошли до финиша.

"Тольяттиазот" поддерживает оригинальные идеи и инициативы по популяризации здорового образа жизни, — рассказал руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов. — Участием в экстремальном соревновании наши сотрудники бросили себе очередной вызов. Высокий командный дух, сплоченность и невероятный спортивный азарт еще раз доказали, что нет ничего невозможного. "Гонка Героев" стала для тоазовцев не только ярким спортивным событием общероссийского масштаба, но и мощным средством для сплочения коллектива. А это и есть основа для достижения профессиональных целей любой сложности".

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