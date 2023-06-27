ГУ МВД по Самарской области: водитель Hyndai Elantra выехал на "встречку"

По предварительным данным, водитель Hyndai Elantra, двигаясь со стороны с. Большая Глушица в направлении с. Большая Черниговка, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Honda Stepwgn, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Смертельно ДТП произошло 27 июня на 110 км автодороги А-300. Погибли шесть человек, восемь госпитализированы.
Как сообщает пресс-служба региональной полиции, 30-летний водитель Hyndai Elantra имел стаж вождения пять лет. Водительское удостоверение категории "В, С,С1". ДТП произошло на первом часу управления транспортным средством. 25-летний водитель микроавтобуса также имеет стаж вождения пять лет. Водительское удостоверение категории "В, С,С1". ДТП произошло на первом часу управления транспортным средством.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!