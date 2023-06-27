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ДТП Происшествия

ГУ МВД по Самарской области: водитель Hyndai Elantra выехал на "встречку"

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По предварительным данным, водитель Hyndai Elantra, двигаясь со стороны с. Большая Глушица в направлении с. Большая Черниговка, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Honda Stepwgn, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Смертельно ДТП произошло 27 июня на 110 км автодороги А-300. Погибли шесть человек, восемь госпитализированы. 

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, 30-летний водитель Hyndai Elantra имел стаж вождения пять лет. Водительское удостоверение категории "В, С,С1". ДТП произошло на первом часу управления транспортным средством. 25-летний водитель микроавтобуса также имеет стаж вождения пять лет. Водительское удостоверение категории "В, С,С1". ДТП произошло на первом часу управления транспортным средством.

 

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