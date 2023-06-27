ГУ МВД по Самарской области: водитель Hyndai Elantra выехал на "встречку"

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По предварительным данным, водитель Hyndai Elantra, двигаясь со стороны с. Большая Глушица в направлении с. Большая Черниговка, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Honda Stepwgn, сообщает ГУ МВД по Самарской области.