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Массовый спорт Спорт

В Самаре открылась лыжероллерная трасса

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 июня, на базе спортивной школы "Чайка" состоялось открытие новой лыжероллерной трассы, сообщили в региональном министерстве спорта. Спортивный праздник прошел в формате фестиваля, приуроченного к 100-летию министерства спорта Российской Федерации.

Лыжероллерная трасса протяженностью более шести километров возводилась в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". Сегодня база спортшколы "Чайка" является местом притяжения для развития спортивных сборных команд 63 региона и местом подготовки к официальным всероссийским и межрегиональным соревнованиям.

В праздничном мероприятии приняли участие более 300 участников. В рамках его проведения прошли соревнования по лыжероллерам, спортивные эстафеты, открытые тренировки представителей спортивного туризма, военно-патриотического клуба, показательные выступления воспитанников спортшколы — горнолыжников и сноубордистов, а также можно было проверить свои физические возможности в веревочном парке.

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