В Самаре открылась лыжероллерная трасса

В среду, 28 июня, на базе спортивной школы "Чайка" состоялось открытие новой лыжероллерной трассы, сообщили в региональном министерстве спорта. Спортивный праздник прошел в формате фестиваля, приуроченного к 100-летию министерства спорта Российской Федерации.
Лыжероллерная трасса протяженностью более шести километров возводилась в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". Сегодня база спортшколы "Чайка" является местом притяжения для развития спортивных сборных команд 63 региона и местом подготовки к официальным всероссийским и межрегиональным соревнованиям.
В праздничном мероприятии приняли участие более 300 участников. В рамках его проведения прошли соревнования по лыжероллерам, спортивные эстафеты, открытые тренировки представителей спортивного туризма, военно-патриотического клуба, показательные выступления воспитанников спортшколы — горнолыжников и сноубордистов, а также можно было проверить свои физические возможности в веревочном парке.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.