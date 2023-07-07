Самарца будут судить за "продажу" водительских прав

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего мужчины, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в мае 2023 г. местная жительница рассказала знакомому, что хочет получить водительское удостоверение. Мужчина ответил, что за 40 тыс. руб. может помочь получить права без экзаменов. При этом сначала нужно было передать 20 тыс. руб. в качестве первой части взятки для сотрудников РЭО ГИБДД.

Женщина решила, что этот незаконный способ не для нее, и обратилась в полицию.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.