Самарца будут судить за "продажу" водительских прав

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего мужчины, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в мае 2023 г. местная жительница рассказала знакомому, что хочет получить водительское удостоверение. Мужчина ответил, что за 40 тыс. руб. может помочь получить права без экзаменов. При этом сначала нужно было передать 20 тыс. руб. в качестве первой части взятки для сотрудников РЭО ГИБДД.
Женщина решила, что этот незаконный способ не для нее, и обратилась в полицию.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?