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Массовый спорт Спорт

"Тольяттиазот" поддержал международный турнир по воркауту

ТОЛЬЯТТИ. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках регионального молодежного форума iВолга состоялся десятый турнир Arsenal Fighting по воркауту. Титульным спонсором спортивного мероприятия выступила компания "Уралхим". "Тольяттиазот" стал соорганизатором юбилейного чемпионата.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

За звание лучшего атлета, чемпионский пояс и денежный приз боролись сильнейшие спортсмены из разных городов России и Казахстана.

16 представителей воркаут-движения выполняли комбинации элементов на специальных снарядах: брусьях, турниках и шведской стенке. Почетным гостем и рефери мероприятия стала чемпионка России по ММА 2023 Ангелина Стрекалина.

Первое место соревнований завоевал Дмитрий Усольцев из Кургана. Он получил чемпионский пояс турнира и главный приз — 100 тыс. рублей.

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":

"ТОАЗ поддерживает физическую активность как у своих сотрудников, так и развивает спорт в городе, выступая организатором масштабных турниров. Мы наглядно продемонстрировали молодым лидерам, которые собрались на форуме iВолга, что здоровый образ жизни — это зрелищно, перспективно и вместе с тем доступно. Благодаря поддержке компании "Уралхим" и "Тольяттиазоту", мы популяризировали воркаут и физическую культуру в целом".

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