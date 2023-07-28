"Тольяттиазот" поддержал международный турнир по воркауту

В рамках регионального молодежного форума iВолга состоялся десятый турнир Arsenal Fighting по воркауту. Титульным спонсором спортивного мероприятия выступила компания "Уралхим". "Тольяттиазот" стал соорганизатором юбилейного чемпионата.
За звание лучшего атлета, чемпионский пояс и денежный приз боролись сильнейшие спортсмены из разных городов России и Казахстана.
16 представителей воркаут-движения выполняли комбинации элементов на специальных снарядах: брусьях, турниках и шведской стенке. Почетным гостем и рефери мероприятия стала чемпионка России по ММА 2023 Ангелина Стрекалина.
Первое место соревнований завоевал Дмитрий Усольцев из Кургана. Он получил чемпионский пояс турнира и главный приз — 100 тыс. рублей.
Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":
"ТОАЗ поддерживает физическую активность как у своих сотрудников, так и развивает спорт в городе, выступая организатором масштабных турниров. Мы наглядно продемонстрировали молодым лидерам, которые собрались на форуме iВолга, что здоровый образ жизни — это зрелищно, перспективно и вместе с тем доступно. Благодаря поддержке компании "Уралхим" и "Тольяттиазоту", мы популяризировали воркаут и физическую культуру в целом".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.