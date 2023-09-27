В детском саду №138 применяют инклюзивное образование воспитанников

Приоритетное направление работы МБДОУ "Детский сад №138" г.о. Самара - коммуникативно-речевое развитие детей как одно из важных направлений федеральной образовательной программы. Педагоги занимаются с детьми не только с нормой развития, но и с теми, кто имеет трудности в освоении основной программы.
С момента рождения и до поступления в школу ребенок проходит довольно сложный, но интересный путь первого познания мира. У детей, с раннего возраста занимающихся в детских учреждениях по образовательной программе, закладываются эстетические мерки в результате усвоения правил и норм поведения: что можно, а что нельзя, какое это на вкус, на запах, на ощупь... Он делает первые шаги и говорит свои первые слова.
Есть ли у ребенка жажда знаний и открытий, хочет ли он учиться или его трудно чем-либо заинтересовать, умеет ли он читать и хорошо ли физически подготовлен для своего возраста, как общается с другими людьми - со сверстниками и взрослыми, имеет ли свои принципы и понимание добра и зла, некоторых нравственных вопросов? Все это напрямую будет влиять на интерес к учебе и умение его адаптироваться в коллективе, особенно для детей с особыми возможностями развития.
В детском саду №138 особое внимание в образовательном процессе уделяется воспитанникам с тяжелыми нарушениями речи. С такими ребятами ведут работу не только воспитатели, но и специалисты - учителя-логопеды, педагоги-психологи. Коллективом во главе с заведующей Натальей Болясовой разработана система деятельности, в которой применяется дифференцированный подход по работе с детьми с ОВЗ.
Данная система хорошо себя зарекомендовала, и педагоги детского сада распространяют свой опыт по теме "Обеспечение инклюзивного образования в условиях ДОУ" в рамках городской стажировочной площадки. Результатом являются эффективные показатели диагностики выпускников и участие воспитанников с особыми возможностями в конкурсном движении на разных уровнях - городском, региональном, всероссийском. Дети под руководством Натальи Бычениной стали финалистами конкурса "ИкаРенок без границ", а воспитанники Надежды Клюевой получили Гран-при на областном конкурсе "Петрищевские чтения", тем самым воплощая в жизнь федеральный проект "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", который помогает раскрыть таланты детей с особыми возможностями.
Конечно, в работе с детьми требуются профессиональные кадры. В этом направлении детский сад №138 ведет большую работу. Это и направление педагогов на курсы повышения квалификации, и самообразование, и тренинги. В Год педагога и наставника в ДОУ продолжила свою работу программа "Я - Наставник", курирует которую Ольга Чарикова. Система наставничества служит одной из эффективных форм профессионального становления педагогов и развития воспитанников.
Главные помощники воспитателей - родители. Детский сад и семья - единое пространство детства, родители являются активными участниками образовательного процесса и принимают участие в благоустройстве территории, в творческих и технических конкурсах, в волонтерской деятельности. На традиционный августовский "Праздник урожая" родители малышей приносят дары природы - все, что сами вырастили за лето, для передачи благотворительным организациям. Именно такая деятельность способствует развитию коммуникативных навыков у дошкольников, развивает их нравственные качества, учит ценить и любить труд, делать добрые дела.
Большую помощь родители и сотрудники оказывают в сборе гуманитарной помощи солдатам СВО, а ребята отправляют свои рисунки защитникам Родины. Педагоги ДОУ награждены благодарственными письмами за активную гражданскую позицию, а Наталья Болясова - Почетным знаком думы городского округа Самара "За заслуги перед городским сообществом".
Наталья Болясова, заведующая детским садом №138:
- Педагоги ДОУ имеют четкое представление о том, чему они хотят научить детей, используя методы, соответствующие уровню возрастного развития. Педагогический коллектив создает необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, родителей, общества, в том числе используя в своей работе авторские полифункциональные технологии, разработанные в рамках региональной опорной площадки. Педагогами ДОУ создаются условия для поддержки детской инициативы, проявления самостоятельности и творчества.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.