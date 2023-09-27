В детском саду №138 применяют инклюзивное образование воспитанников

Приоритетное направление работы МБДОУ "Детский сад №138" г.о. Самара - коммуникативно-речевое развитие детей как одно из важных направлений федеральной образовательной программы. Педагоги занимаются с детьми не только с нормой развития, но и с теми, кто имеет трудности в освоении основной программы.

С момента рождения и до поступления в школу ребенок проходит довольно сложный, но интересный путь первого познания мира. У детей, с раннего возраста занимающихся в детских учреждениях по образовательной программе, закладываются эстетические мерки в результате усвоения правил и норм поведения: что можно, а что нельзя, какое это на вкус, на запах, на ощупь... Он делает первые шаги и говорит свои первые слова.

Есть ли у ребенка жажда знаний и открытий, хочет ли он учиться или его трудно чем-либо заинтересовать, умеет ли он читать и хорошо ли физически подготовлен для своего возраста, как общается с другими людьми - со сверстниками и взрослыми, имеет ли свои принципы и понимание добра и зла, некоторых нравственных вопросов? Все это напрямую будет влиять на интерес к учебе и умение его адаптироваться в коллективе, особенно для детей с особыми возможностями развития.

В детском саду №138 особое внимание в образовательном процессе уделяется воспитанникам с тяжелыми нарушениями речи. С такими ребятами ведут работу не только воспитатели, но и специалисты - учителя-логопеды, педагоги-психологи. Коллективом во главе с заведующей Натальей Болясовой разработана система деятельности, в которой применяется дифференцированный подход по работе с детьми с ОВЗ.

Данная система хорошо себя зарекомендовала, и педагоги детского сада распространяют свой опыт по теме "Обеспечение инклюзивного образования в условиях ДОУ" в рамках городской стажировочной площадки. Результатом являются эффективные показатели диагностики выпускников и участие воспитанников с особыми возможностями в конкурсном движении на разных уровнях - городском, региональном, всероссийском. Дети под руководством Натальи Бычениной стали финалистами конкурса "ИкаРенок без границ", а воспитанники Надежды Клюевой получили Гран-при на областном конкурсе "Петрищевские чтения", тем самым воплощая в жизнь федеральный проект "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", который помогает раскрыть таланты детей с особыми возможностями.

Конечно, в работе с детьми требуются профессиональные кадры. В этом направлении детский сад №138 ведет большую работу. Это и направление педагогов на курсы повышения квалификации, и самообразование, и тренинги. В Год педагога и наставника в ДОУ продолжила свою работу программа "Я - Наставник", курирует которую Ольга Чарикова. Система наставничества служит одной из эффективных форм профессионального становления педагогов и развития воспитанников.

Главные помощники воспитателей - родители. Детский сад и семья - единое пространство детства, родители являются активными участниками образовательного процесса и принимают участие в благоустройстве территории, в творческих и технических конкурсах, в волонтерской деятельности. На традиционный августовский "Праздник урожая" родители малышей приносят дары природы - все, что сами вырастили за лето, для передачи благотворительным организациям. Именно такая деятельность способствует развитию коммуникативных навыков у дошкольников, развивает их нравственные качества, учит ценить и любить труд, делать добрые дела.

Большую помощь родители и сотрудники оказывают в сборе гуманитарной помощи солдатам СВО, а ребята отправляют свои рисунки защитникам Родины. Педагоги ДОУ награждены благодарственными письмами за активную гражданскую позицию, а Наталья Болясова - Почетным знаком думы городского округа Самара "За заслуги перед городским сообществом".

Наталья Болясова, заведующая детским садом №138:

- Педагоги ДОУ имеют четкое представление о том, чему они хотят научить детей, используя методы, соответствующие уровню возрастного развития. Педагогический коллектив создает необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, родителей, общества, в том числе используя в своей работе авторские полифункциональные технологии, разработанные в рамках региональной опорной площадки. Педагогами ДОУ создаются условия для поддержки детской инициативы, проявления самостоятельности и творчества.