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ИТ Транспорт и связь

beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters

МОСКВА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестрации контейнеризированных приложений) в облаке. beeline cloud заключил соответствующее партнерское соглашение с компанией "Флант".

Фото: freepik.com

ERID: LatgBtCGP

Платформа Deckhouse, являющаяся основной составляющей услуги Cloud Kubernetes Clusters (комплексное управление кластерами Kubernetes в облаке), построена на базе ванильного Kubernetes с дополнительными модулями для управления сетями и обеспечения безопасности работы микросервисных приложений. Кроме того, Deckhouse соответствует концепции No-Ops (отсутствие операций), чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке и эксплуатации ПО. Cloud Kubernetes Clusters обеспечивает безопасность систем, мониторинг, балансировку трафика, автомасштабирование инфраструктуры при росте нагрузок.

Kubernetes — лидирующая Open Source-платформа для работы с контейнерами, общепризнанный стандарт оркестрации. Это оптимальное решение для развертывания микросервисной инфраструктуры и cloud-native-приложений (приложений, использующих преимущества облачной модели).

Усилив свое предложение платформой Deckhouse, облачный провайдер предоставит своим пользователям ряд достоинств: расширенные инструменты мониторинга кластеров и запущенных в них приложений с удобными и информативными дашбордами, которые упрощают контроль за инфраструктурой и диагностику проблем; расширенные инструменты информационной безопасности enterprise-уровня (бизнес-задачи крупных компаний); графический интерфейс для управления кластерами; встроенные инструменты аутентификации пользователей; предсказуемую и с первого дня готовую к работе в продуктивной среде инфраструктуру.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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