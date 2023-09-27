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ИТ Транспорт и связь

В России учреждена первая Национальная премия за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта

МОСКВА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АНО "Цифровая экономика" и Альянс в сфере искусственного интеллекта объявили о запуске Национальной премии за вклад в развитие ИИ "Лидеры искусственного интеллекта". Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Премия будет вручаться в трех категориях: ученым, компаниям и регионам. Подать заявку на участие можно до 20 октября на официальном сайте премии. Церемония награждения лауреатов состоится в конце ноября в Москве на международной конференции по искусственному интеллекту Сбера AI Journey.

Заместитель председателя правительства, куратор нацпрограммы "Цифровая экономика" Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта несет прямую экономическую выгоду и делает управленческие и производственные процессы прозрачнее и эффективнее.

"Президент РФ Владимир Путин поручил массово внедрить в этом десятилетии искусственный интеллект в каждую отрасль экономики и социальную сферу. Задача правительства - способствовать разработке и распространению технологий ИИ в стране. Россией достигнуты значимые результаты в области ИИ, в том числе разработано более 100 профильных образовательных программ, свыше 450 проектов получили грантовую поддержку, созданы шесть исследовательских центров на базе ведущих российских вузов. И мы вышли на этап, когда важно признание вклада тех, кто разрабатывает технологии ИИ, внедряет и обеспечивает социальный эффект. В рамках Десятилетия науки и технологий создана специальная категория Премии для молодых ученых, разрабатывающих прорывные решения в сфере ИИ", - сказал вице-премьер.

Премия ученым

Процесс внедрения технологий ИИ неразрывно связан с работой российских исследователей. Важно признавать вклад ученых, которые открывают новые инструменты и способы применения технологий, и поддерживать их. С этой целью в рамках премии создана номинация для ученых в возрасте до 35 лет, разрабатывающих прорывные решения в сфере ИИ и имеющих научные публикации по этой теме за последние три года.

Лауреатами премии могут стать до трех лучших исследователей: они получат денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Председателем жюри в данной категории стал директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов.

Премия компаниям

В настоящее время меньше четверти российских компаний используют ИИ в своей деятельности. Для ускоренного внедрения этой технологии в различных отраслях необходимо широко освещать истории успеха компаний, идущих в авангарде.

Получить премию "Лидеры искусственного интеллекта" в этой категории могут компании из различных отраслей, внедрившие в свои бизнес-процессы системы ИИ с наибольшим экономическим эффектом и возможностями для масштабирования.

Жюри определит до пяти победителей из числа компаний, эффективно применяющих ИИ с 2021 года в следующих отраслях: металлургии, нефтегазе, химии и нефтехимии, машиностроении, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и ЖКХ. Председателем жюри выступит заместитель министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников.

Премия регионам

В категории могут участвовать региональные и муниципальные органы государственной власти, которые внедряют, используют и развивают инструменты и сервисы на базе искусственного интеллекта в своих регионах. Премия станет источником лучших практик для тех регионов, которые только встают на путь внедрения ИИ-решений. Лауреатами премии могут стать до пяти регионов и городов, реализовавших успешные проекты внедрения технологий искусственного интеллекта в период с 2021 по 2023 год.

Председателем жюри стала начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

"Благодаря технологиям искусственного интеллекта возможности человека становятся практически безграничными. Неудивительно, что мировая борьба за первенство в разработке ИИ не останавливается ни на секунду, а лишь обостряется. Поэтому ускоренное развитие этой отрасли, поддержка исследователей, компаний и регионов, которые добиваются в этом успехов, - дело государственной важности. Мы стремимся к тому, чтобы в России рождались прорывные технологии, и чтобы они как можно быстрее внедрялись в жизнь. На эту цель работает и новая национальная премия ″Лидеры искусственного интеллекта″. Я призываю ученых и инженеров, коммерческие компании и субъекты РФ подавать заявки и делиться лучшими практиками внедрения ИИ, которые обязательно будут оценены по достоинству и получат заслуженное признание", - рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, член Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ.

"Развитие технологий искусственного интеллекта позитивно влияет не только на экономику, но и на жизнь граждан. Во многих отраслях Россия занимает лидирующие позиции по степени внедрения технологий ИИ, например, в промышленности и здравоохранении. Поэтому важно поощрять и продвигать успехи тех, кто сегодня формирует и развивает ИИ в России", - рассказал Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

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Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

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